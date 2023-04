Tiền Giang: Bắt nghi phạm cướp giật tài sản nữ công nhân

Ngày 16.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Huỳnh Xuân (33 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Xuân tại cơ quan công an BẮC BÌNH

Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 15.4, nữ công nhân L.T.Q.A (ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, H.Cái Bè, Tiền Giang) từ nhà đi bộ ra tỉnh lộ 869 và đến dốc cầu Cống Trâu (thuộc ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh, H.Cái Bè, Tiền Giang) ngồi chờ xe đưa rước công nhân đến đón vào xí nghiệp làm việc.



Lúc này, Xuân điều khiển xe máy áp sát giật lấy điện thoại iPhone của chị Q. A đang cầm rồi tẩu thoát. Tài sản thiệt hại khoảng 9 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Cái Bè nhanh chóng phối hợp công an 2 xã Hậu Mỹ Trinh, Hòa Khánh rà soát các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ cùng ngày (15.4), công an bắt giữ Xuân. Bước đầu Xuân đã thừa nhận thực hiện hành vi cướp điện thoại của chị A.

Hiện, Công an H.Cái Bè đang tiếp tục điều tra để xử lý Huỳnh Xuân về hành vi cướp giật tài sản.