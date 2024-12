Bến Tre: Chém chủ nhà tử vong sau cuộc nhậu kéo dài

Ngày 18.12, tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tri (32 tuổi, ngụ xã Phú Túc, H.Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Tri là người chém chủ nhà tử vong sau cuộc nhậu kéo dài.

Bị can Trần Văn Tri tại cơ quan công an ẢNH: B.B

Theo điều tra ban đầu, tối 10.12, Tri đến nhậu tại nhà ông L.V.T (52 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, H.Châu Thành, Bến Tre). Cuộc nhậu kéo dài đến rạng sáng 11.12 thì ông T. đuổi Tri về nên hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Bất ngờ, Tri dùng dao cắt cổ và chém liên tiếp vào người ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tri rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo từ gia đình bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an H.Châu Thành nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra truy bắt thủ phạm. Đến chiều 11.12, lực lượng Công an xã Thành Triệu (H.Châu Thành) bắt được Tri đang lẩn trốn trên địa bàn xã.

Vụ chém chủ nhà tử vong sau cuộc nhậu đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.