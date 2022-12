Bến Tre: Chém người gây thương tích, ra đầu thú sau 7 tháng trốn truy nã

Ngày 5.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa tiếp nhận và làm việc đối với Ngô Thanh Bình (23 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre). Bình là bị can bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, vừa ra đầu thú tại Công an tỉnh Bến Tre.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 5.2022, em ruột của Bình là Ngô Thanh Tâm mâu thuẫn, xô xát với người tên Ken (ngụ cùng địa phương). Khi thấy Ken dùng dao dọa chém em mình, Bình khống chế, lấy dao trên tay Ken.





Trong lúc nóng giận, Bình dùng con dao trên chém vào vai của Ken gây thương tích. Sau khi xảy ra vụ việc, Bình bỏ đi làm thuê tại TP.HCM, bị Công an H.Mỏ Cày Bắc truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Được sự vận động của gia đình và Công an tỉnh Bến Tre, Ngô Thanh Bình đã ra đầu thú để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.