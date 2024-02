Bến Tre: Hút trộm cát sông Cổ Chiên, bị khởi tố

Ngày 20.2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng An (30 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, H.Giồng Trôm, Bến Tre) để điều tra về hành vi hút trộm cát sông.

Bị can An nghe đọc các quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú B.B

Trước đó, đêm 24.10.2023, tổ công tác của Công an H.Chợ Lách (Bến Tre) trong lúc tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên (tại đoạn thủy phận xã Phú Phụng, H.Chợ Lách) đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng An cùng một người khác điều khiển ghe bằng gỗ khai thác cát lòng sông trái phép; tang vật thu được là 8,9 m3 cát sông.

Trước đó, cũng với hành vi hút trộm cát, Nguyễn Hoàng An bị UBND H.Bình Đại (Bến Tre) xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng. Dù đã nộp phạt, nhưng do tái phạm nên Nguyễn Hoàng An bị cơ quan công an khởi tố bị can.