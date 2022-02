Bến Tre: Khởi tố, bắt giam 'cò' mỏ cát dỏm

Ngày 17.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Hồ Trung Nhân (37 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, H.Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, UBND tỉnh Bến Tre có chủ trương mở đấu giá các mỏ cát trên địa bàn tỉnh. Ông L.V.T, chủ Công ty H.Đ. (xã Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) tham gia đấu thầu. Biết được điều này, Nhân tự giới thiệu mình có thể giúp ông T. trúng thầu và yêu cầu ông T. gửi tiền công môi giới là 1,5 tỉ đồng. Ông T. đồng ý và từ ngày 4.4.2019 đến 25.4.2019 đã chuyển 1,5 tỉ đồng cho Nhân để được Nhân giúp đỡ.

Ngày 25.12.2019, Sở TN-MT Bến Tre mở phiên đấu giá các mỏ cát. Kết quả, Công ty của H.Đ của ông T. không có tên dự thầu và không trúng thầu. Lúc này, ông T. biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an.





Qua làm việc, Nhân đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Toàn bộ số tiền 1,5 tỉ đồng của ông T. được Nhân sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài các vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Bến Tre thông báo để còn ai là nạn nhân của bị can Hồ Trung Nhân vui lòng đến cơ quan công an gần nhất hoặc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre (địa chỉ 404D Đồng Văn Cống, P.7, TP.Bến Tre, số điện thoại 0693.561036) để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra, làm rõ vụ án.