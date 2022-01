Công an tỉnh Bến Tre: Di lý siêu lừa Tô Rít để điều tra nhiều tội danh

Ngày 22.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết trong ngày 21.1 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Tô Rít (31 tuổi, ngụ P.Long Trường, TP.Thủ Đức, TP.HCM), để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4.2020, Ninh Tô Rít thông qua mạng xã hội đã làm giả 2 giấy chứng nhận xe ô tô và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Ninh Tô Rít cùng vợ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để ký hợp đồng chuyển nhượng đất.





Đối với 2 giấy đăng ký xe ô tô giả, Ninh Tô Rít dùng để thế chấp 2 xe ô tô cho bà H., vay 830 triệu đồng, thông qua hình thức bà H. giữ các giấy đăng ký, còn xe vẫn giao cho Rít sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, cả 2 xe ô tô này Ninh Tô Rít đã đem thế chấp ngân hàng.

Sau đó, Rít ký hợp đồng bán 1 trong 2 chiếc xe thế chấp cho bà H. Bà H. phát hiện giấy đăng ký xe của Rít thế chấp là giả, đã trình báo Công an tỉnh Bến Tre.

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam, bị can Ninh Tô Rít đã được di lý về Công an tỉnh Bến Tre để tiếp tục điều tra làm rõ.