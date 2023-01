Bến Tre: Làm rõ thông tin liên quan clip 'công an xã đánh dân'

Ngày 29.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông bị lực lượng công an và dân quân xã khống chế, đá vào người xảy ra ở xã Thành Triệu, H.Châu Thành, Bến Tre. Công an tỉnh Bến Tre và Công an H.Châu Thành đang tiếp tục xác minh để xử lý thông tin liên quan đoạn clip "công an xã đánh dân".

Theo đoạn clip, trong lúc nhiều dân quân khống chế một người đàn ông say xỉn thì một người mặc sắc phục công an đến đá liên tục vào người đàn ông này. Sau đó, người mặc sắc phục công an bỏ đi. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 27.1 (mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023) và gây bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin ban đầu từ nguồn tin của PV Thanh Niên, người bị đánh trong đoạn clip là ông D. (ngụ xã Thành Triệu, H.Châu Thành, Bến Tre); còn người công an đánh ông D. là ông T., công an viên xã Thành Triệu. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 20.12.2022.

Vẫn theo xác minh của PV Thanh Niên, chiều tối 20.12.2022, Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo, ông D. sau khi nhậu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, cự cãi và dùng dao gây thương tích người khác.





Khi lực lượng chức năng xã Thành Triệu đến hiện trường lập biên bản xử lý thì ông D. dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế đưa về trụ sở Công an xã Thành Triệu. Khi đó, ông D. bỏ chạy, lực lượng chức năng phải truy đuổi mới khống chế bắt lại được.

Hiện, Công an tỉnh Bến Tre và Công an H.Châu Thành đang tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc liên quan đoạn clip công an xã đánh dân.