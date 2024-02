Bến Tre: Nạo vét 10 triệu m3 cát sông Ba Lai kết hợp làm 'túi' trữ nước ngọt

Theo Sở TN-MT Bến Tre, tỉnh này có 6 mỏ cát được chọn đấu giá khai thác cát lòng sông trong năm 2024, phù hợp với quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong 6 mỏ cát, 3 mỏ trên sông Ba Lai và các mỏ cát Quới Sơn (trên sông Tiền, thuộc H.Châu Thành); mỏ An Đức - An Hòa Tây; mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây (trên sông Hàm Luông, thuộc địa bàn H.Ba Tri).