Bến Tre: Tông xe máy vào CSGT vì sợ bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 10.12, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết đang làm việc với Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Bình Thành, H.Giồng Trôm, Bến Tre) để làm rõ về hành vi điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn cao trong máu và tông xe trực diện vào một CSGT đang làm nhiệm vụ.

Vào khoảng 22 giờ 50 ngày 9.12, Tổ công tác của Công an H.Châu Thành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong khu tái định cư Quới Sơn (thuộc ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn). Tại đây, lực lượng tuần tra phát hiện xe máy BS 71B2 - 132.31 do Hiếu điều khiển chở theo Đ.A.H. (19 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) có biểu hiện vi phạm giao thông nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, trung úy Trần Văn Sang, cán bộ Đội CSGT Cảnh - trật tự và thượng úy Nguyễn Minh Tiến, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an H.Châu Thành, yêu cầu Hiếu xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà còn tăng ga vượt lên tông xe trực diện vào trung úy Sang làm anh này té ngã xuống đường, bị thương ở tay, vùng bụng và lưng.





Khi trung úy Sang té ngã, Hiếu tiếp tục tông xe vào trung úy Sang rồi điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã kịp thời khống chế, đưa Hiếu đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, Hiếu thừa nhận bản thân đã uống rượu, bia. Khi bị công an yêu cầu dừng xe, Hiếu sợ bị kiểm tra nồng độ cồn nên điều khiển xe bỏ chạy. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hiếu là 0.5mg/lít khí thở.

Hiện, Công an H.Châu Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Hiếu về 2 hành vi điều khiển xe máy trong cơ thể có nồng độ cồn và tông vào CSGT đang làm nhiệm vụ.