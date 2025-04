Bến Tre: Xôn xao clip bảo mẫu nhồi nhét thức ăn thô bạo cho trẻ

Ngày 18.4, trao đổi với PV Thanh Niên, bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre, cho biết sau chỉ đạo của sở, Phòng GD-ĐT H.Ba Tri đã kiểm tra và có báo cáo bước đầu về clip bảo mẫu nhồi nhét thức ăn cho trẻ một cách thô bạo đang lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh bảo mẫu nhét thức ăn thô bạo cho trẻ nhỏ tại nhóm lớp mầm non Thu Sương ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo báo cáo, ngày 16.4, Phòng GD-ĐT H.Ba Tri phát hiện một clip phát tán trên mạng xã hội với nội dung bảo mẫu không bình tĩnh, có những hành vi nôn nóng và không làm chủ khi cho trẻ ăn. Sự việc trên được xác định xảy ra tại cơ sở nhóm lớp mầm non Thu Sương (khu phố An Bình, TT.Tiệm Tôm, H.Ba Tri, Bến Tre).

Ngay sau đó, Sở GD-ĐT Bến Tre chỉ đạo Phòng GD-ĐT H.Ba Tri phối hợp UBND TT.Tiệm Tôm tiến hành kiểm tra và xử lý sự việc.

Ngày 17.4, UBND TT.Tiệm Tôm quyết định thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện thực hiện quy chế chuyên môn tại cơ sở nhóm lớp mầm non Thu Sương. Đoàn kiểm tra do Phó chủ tịch UBND TT.Tiệm Tôm làm trưởng đoàn; Phó trưởng Phòng GD-ĐT H.Ba Tri làm phó đoàn; Thành viên gồm chuyên viên Phòng GD-ĐT, lãnh đạo Trường mầm non TT.Tiệm Tôm, công chức văn hóa xã hội, Trưởng công an TT.Tiệm Tôm, công chức lao động thương binh xã hội, Trưởng khu phố An Bình.

Nơi xảy ra vụ việc bảo mẫu nhét thức ăn cho trẻ nhỏ ẢNH: CTV

Qua kiểm tra, chủ cơ sở thừa nhận hình ảnh trong clip là một nhân viên nhân nấu ăn tại nhóm lớp mầm non Thu Sương. Sự việc xảy ra vào khoảng đầu tháng 4.2025. Đến ngày 16.4, clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Qua tường trình, chủ cơ sở thừa nhận lý do xảy ra vụ việc do các bé biếng ăn nên nhân viên đã có hành vi nhồi nhét thức ăn cho khoảng 3 trẻ từ 1 đến 2 tuổi. Sau khi vụ việc bị phát tán lên mạng xã hội, chủ cơ sở và nhân viên trên đã đến gia đình của 3 trẻ để nhận lỗi về hành vi của mình.

Hiện, nhóm lớp mầm non Thu Sương có tổng số 54 trẻ. Đoàn kiểm tra nhận thấy nhóm lớp mầm non Thu Sương có dấu hiệu vi phạm quy chế chuyên môn, chưa đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất, tinh thần trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

Căn cứ quy định về đầu tư và hoạt động trong lĩnh giáo dục, Chủ tịch UBND TT.Tiệm Tôm đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở nhóm lớp mầm non Thu Sương và chờ xử lý tiếp theo.

Về giải quyết sắp xếp 54 trẻ tại nhóm lớp Thu Sương trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, Sở GD-ĐT Bến Tre yêu cầu Phòng GD-ĐT H.Ba Tri phối hợp với chính quyền địa phương trao đổi, thống nhất với gia đình các cháu để chuyển các cháu đến học tại trường, nhóm, lớp khác trên địa bàn TT.Tiệm Tôm và các trường mầm non tại các xã lân cận, trên tinh thần tạo mọi điều kiện để các cháu được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt nhất và phụ huynh an tâm khi gửi trẻ.