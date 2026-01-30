Bên trong 'bộ não' điều hành hàng trăm camera giám sát tài xế Phương Trang

Trung tâm Giám sát Chất lượng Dịch vụ & Camera GPS là đơn vị thực hiện công tác giám sát, theo dõi và xử lý dữ liệu hình ảnh, video từ hệ thống camera GPS trên xe và camera văn phòng của toàn bộ Khối Vận tải Phương Trang – Futa Group.

Đây chính là trung tâm điều phối, nơi mọi dữ liệu được tập trung để đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ vận tải.

Hàng ngàn camera giám sát gắn trên các phương tiện vận tải của doanh nghiệp Phương Trang được giám sát liên tục 24/7 ẢNH: VŨ ĐOAN

Trung tâm này có 75 nhân sự, trong đó 46 người trực tiếp làm nhiệm vụ giám sát liên tục 24/7 hơn 4.600 phương tiện được trang bị camera và thiết bị giám sát hành trình. Bên cạnh đó, 371 camera văn phòng cũng được kết nối về trung tâm giám sát tập trung.

Mỗi ngày, từ hệ thống camera online, trung tâm ghi nhận và xử lý nhiều tình huống vi phạm của tài xế và tiếp viên. Từ việc sử dụng điện thoại, mất tập trung khi lái xe, đến các lỗi lấn làn, vượt ẩu, dừng đỗ không đúng quy định trên cao tốc.

Nhờ hệ thống camera giám sát số vụ vi phạm giao thông được kéo giảm, nâng cao an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ vận tải ẢNH: VŨ ĐOAN

Ngoài ra, hệ thống này còn giúp phát hiện gian lận tài chính, vận chuyển hàng hóa ngoài hệ thống và thực hiện cảnh báo tốc độ. Cũng nhờ đó, số vụ vi phạm giao thông được kéo giảm từ 30-60%. Đây là minh chứng rõ ràng cho vai trò của công nghệ trong việc nâng cao an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ vận tải.

Phương Trang cũng đã chủ động cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát hành trình của phương tiện cho Cục CSGT để thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải theo quy định.







