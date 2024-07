Bên trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mừng tuổi 40 của Khloé Kardashian

Ngôi sao truyền hình thực tế ăn mừng sinh nhật tuổi "tứ tuần" trong trang phục denim và trang sức kim cương đắt giá. Bữa tiệc của Khloé Kardashian được tổ chức theo chủ đề giải trí lấy cảm hứng từ hình ảnh công viên Dollywood do "nữ hoàng nhạc đồng quê" Dolly Parton mở tại tiểu bang Tennessee, Mỹ. Điều bất ngờ lớn nhất của đêm tiệc này chính là những nhân vật tham dự.

Khloé Kardashian "cháy" hết mình trong tiệc sinh nhật tuổi 40 INSTAGRAM NV

Trong một đoạn clip chia sẻ trên trang mạng xã hội, Khloé tiết lộ rằng chị gái Kim Kardashian không hề hay biết Snoop Dogg sẽ đến tham gia và bà mẹ 4 con đã tỏ ra vô cùng phấn khích khi nhìn thấy nam rapper. Kim nhảy nhót xung quanh và "góp vui" trong một tiết mục biểu diễn cùng chủ nhân bản hit Drop it like it hot.



Snoop Dogg là khách mời đặc biệt của bữa tiệc INSTAGRAM NV

Ngoài những ngôi sao giải trí đình đám như Snoop Dogg, Kurupt..., bữa tiệc cũng không thể thiếu đại gia đình của Khloé. Bà Kris Jenner trông khá nghiêm túc trong bộ đồ denim với áo phông đen. Kim Kardashian, Kylie Jenner vô cùng nóng bỏng với áo corset và quần ôm sát. Trong khi đó, chị cả Kourtney tình tứ cùng chồng là Travis Barker trong bộ trang phục tone sur tone.



Tuy đã có một bữa tiệc hoành tráng nhưng Kim bị khán giả chỉ trích là đã chiếm hết spotlight của em gái mình. Một số người hâm mộ đặt câu hỏi tại sao cô ấy luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc. Họ đưa ra nhận xét thẳng thắn: "Kim, hôm nay không phải là sinh nhật của bạn, tại sao bạn luôn có mặt trong từng khuôn hình".

Các mỹ nhân nóng bỏng đến chung vui với Khloé INSTAGRAM NV

Trước khi đến với buổi tiệc do Khloé chủ trì, Kim đã đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh chụp chung với người đẹp sinh năm 1984. Nữ tỉ phú viết: "Chị cảm thấy như em đã chờ đợi nhiều năm và cuối cùng cũng hoàn thành độ tuổi 30. Chị biết đây sẽ là thập kỷ tuyệt vời nhất trong cuộc đời em với rất nhiều tình yêu thương và hạnh phúc. Chúng ta đang sống một cuộc sống thật điên rồ! Chị không thể làm được điều gì nếu không có em bên cạnh! Cảm ơn em đã là người bạn và người chị em tốt nhất mà mọi cô gái đều mơ ước".



Bức ảnh được Kim "nhá hàng" trước buổi tiệc INSTAGRAM KIMKARDASHIAN

Ở tuổi 40, Khloé Kardashian có cuộc sống giàu có và sự nghiệp thành công, tuy nhiên đường tình duyên của cô gặp khá nhiều trắc trở khi "năm lần bảy lượt" bị tình cũ "cắm sừng". Khloé hiện tại đang là mẹ đơn thân của 2 nhóc tì.