Bên trong chuyến bay ngắn nhất thế giới, chỉ trong vòng 53 giây

Greg Dickison đã có trải nghiệm trên chuyến bay ngắn nhất thế giới này và chia sẻ với độc giả trên tờ Independent của Anh:

"Thời gian bay kỷ lục của anh là bao nhiêu?", tôi hỏi phi công Alex Rendall.

"Năm mươi sáu", ông ấy trả lời. Cả hai chúng tôi đều biết mình đang tính thời gian bằng giây ở đây, chứ không phải phút.

Rendall rất rành đường bay này, đã bay khoảng 1.500 đến 2.000 lần. Tôi cảm thấy mình không phải là hành khách đầu tiên háo hức hỏi anh ấy câu hỏi đó. Tuy nhiên, thời gian bay nhanh hay chậm hơn trên chặng bay ngắn nhất thế giới này còn tùy thuộc vào gió.

Phi công bật vài công tắc và động cơ piston đôi nổ máy. Bánh xe máy bay bắt đầu chuyển động và qua cửa sổ, tôi thoáng thấy nhà ga cuối cùng của sân bay Westray, thực chất là một nhà kho màu trắng, được một anh chàng mặc áo khoác phản quang vẫy tay chào. Trong số năm chỗ đỗ, có ba chỗ trống; một chỗ có một chiếc máy kéo đỗ.

Greg Dickinson trên chuyến bay từ Westray đến Papa Westray, chuyến bay ngắn nhất thế giới

Máy bay là chiếc Britten-Norman Islander với chỉ tám hành khách cộng thêm một phi công. Không có nhà vệ sinh. Không có giải trí trên chuyến bay. Cũng không có lựa chọn chỗ ngồi, vì hành khách được hướng dẫn ngồi ở đâu để đảm bảo phân bổ trọng lượng hợp lý trên máy bay. Hành lý xách tay được cất gọn gàng trong thùng máy bay.

Máy bay Logan Air Britten-Norman Islander bay tuyến đường từ Kirkwall đến Westray và Papa Westray

Hôm nay, tôi không mang theo hành lý vì muốn góp phần làm cho máy bay nhẹ nhất có thể. Chuyến bay từ Westray đến Papa Westray đang giữ Kỷ lục Guinness thế giới là chuyến bay theo lịch trình ngắn nhất trên trái đất, chỉ dài khoảng 2,7 km, ngắn hơn hầu hết đường băng ở các sân bay. Thông thường, chuyến bay mất khoảng 90 giây để hoàn thành, nhưng cựu phi công Stuart Linklater, người đã bay tuyến đường này hơn 12.000 lần, đã có lần hoàn thành chỉ trong 53 giây.

Khi bánh xe rời khỏi đường băng, tôi bắt đầu bấm giờ và tận hưởng khoảnh khắc hy vọng. Đây có thể là ngày kỷ lục bị phá vỡ.

Ở độ cao vài trăm mét, chỉ còn 30 giây nữa là hết giờ, tôi có thể nhìn thấy địa hình thoai thoải của Papa Westray nhô lên như lưng cá voi trên mặt biển. Vừa ngắm cảnh vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi cảm nhận được một nụ cười gượng gạo từ người phụ nữ ngồi phía sau. Đối với người dân Orkney, chuyến bay này chẳng khác nào nhảy lên một chiếc xe buýt.

Tuyến bay ngắn nhất thế giới

Tuyến bay Westray đến Papa Westray là một phần của dịch vụ Inter-Isles của Loganair, kết nối sáu hòn đảo xa xôi hơn của Orkney với sân bay Kirkwall trên "đất liền". Mạng lưới này là dịch vụ công cộng bắt buộc, hoạt động từ năm 1967, và người dân địa phương được giảm giá vé. Họ cũng được ưu tiên, nghĩa là vé tham quan khứ hồi khởi hành từ Kirkwall chỉ được phân bổ cho khách du lịch trong ngày.

Với một tiếng "cạch" nặng nề, máy bay hạ cánh, và tôi bấm nút dừng để xem tổng thời gian bay là 2 phút 7 giây. Thật đáng tiếc khi máy bay bay lâu hơn thông thường và tôi chỉ còn đúng hai giờ nữa là phải lên chuyến bay trở về Kirkwall.

Cuộc sống ở đây thật yên bình. Cảnh tượng chúng tôi vừa chứng kiến ở sân bay, khoảng vài người, được coi là "giờ cao điểm". Hòn đảo chỉ có 85 dân. Người dân không lái xe bên trái hay bên phải. Họ chỉ lái xe thẳng vào giữa đường. Trường học địa phương có sáu học sinh và ba nhân viên. Người dân chẳng buồn khóa xe hay khóa cửa trước.

Papa Westray có dân số chỉ 85 người

Trái tim của cộng đồng lại là quán rượu làng, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến tham quan của du khách. Quán chỉ mở cửa vào thứ bảy, và dù ít người nhưng càng về tối, không khí càng sôi động với những điệu nhảy.

Điểm thu hút chính của Papay là Knap of Howar. Nằm trong một cánh đồng không tên dọc theo con đường nông trại, hai ngôi nhà này đại diện cho những tòa nhà đá cổ nhất còn đứng vững ở tây bắc châu Âu, được xây dựng cách đây 5.500 năm, trước cả Kim tự tháp. Trong một ngôi nhà, bạn có thể thấy một cối xay cũ, trông giống như chiếc chày và cối khổng lồ, mà cư dân thời đồ đá mới đã sử dụng để xay ngũ cốc.

Phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho thấy Knap of Howar đã có người ở từ năm 3700 trước Công nguyên đến năm 2800 trước Công nguyên

Tôi nhìn đồng hồ và thấy máy bay của sẽ khởi hành trong vòng chưa đầy 15 phút nữa.



Chúng tôi chạy vội trở lại xe, phóng đến sân bay. Người hướng dẫn nói rằng dù có hơi muộn một chút, phi công cũng sẽ đợi. Và chẳng cần kiểm tra danh tính hay vé, tôi vội vã ra đường băng, chui xuống dưới cánh máy bay và chen vào chỗ ngồi trong khoang. Điểm dừng tiếp theo là Kirkwall, với chiều dài 27 dặm và kéo dài 15 phút...

Chuyến bay từ Westray đến Papa Westray do Loganair khai thác với giá khởi điểm từ 16 bảng Anh (khoảng 600.000 đồng). Vé khứ hồi tham quan khởi hành từ Kirkwall có giá 50 bảng Anh, nhưng giá vé này tùy thuộc vào tình trạng chỗ trống và chỉ có thể đặt vào ngày khởi hành. Hãng hàng không khai thác các dịch vụ bay khứ hồi giữa Kirkwall, Papa Westray và Westray.