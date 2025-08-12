Không trồng cây nào, nhưng vì sao chuối là đặc sản biểu tượng của Tokyo?

Bạn không thể nói mình đã đến Tokyo mà không nhìn thấy chuối. Những hộp bánh nhỏ xinh màu vàng nhạt gói riêng lẻ này được trang trí bằng hình ảnh những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất của thủ đô, và đôi khi, là hình ảnh các nhân vật hoạt hình Nhật Bản dễ nhận biết nhất.

Mỗi năm, hàng trăm nghìn gói chuối Tokyo được bọc ruy băng vàng bán khắp các trung tâm giao thông và khu du lịch của thủ đô Nhật Bản, và được coi là món ăn vặt chính thức của thành phố.

Nhưng món bánh chuối Tokyo (Tokyo Banana) thực sự có liên quan gì đến Tokyo, một thành phố không hề trồng chuối?

Ki-ốt Tokyo Banana tại tháp Tokyo, một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố ẢNH: CNN

Không giống như nhiều món ăn Nhật Bản khác, được làm từ các nguyên liệu bản địa của nhiều vùng miền khác nhau và gắn liền với truyền thống sản xuất hàng ngàn năm tuổi (như mì udon, trà xanh và kẹo yuzu), Tokyo Banana ra đời từ chủ nghĩa tư bản, với nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn.

Vào thế kỷ 20, khi Tokyo phát triển thành một trong những thành phố lớn nhất thế giới và mở cửa đón khách du lịch từ khắp nơi bên ngoài Nhật Bản, nơi này vẫn chưa có nhiều truyền thống riêng. Không có một sản phẩm thực phẩm hay đồ uống nổi bật nào độc đáo chỉ có ở Tokyo hay sở hữu hàng thế kỷ lịch sử được gìn giữ cẩn thận để ghi nhận.

So sánh với Kyoto, thủ đô của Nhật Bản từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 19: một nhà hàng đã làm mì soba từ kiều mạch trồng tại địa phương từ năm 1702. Nhật Bản cũng là nơi có khách sạn lâu đời nhất thế giới, một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mở cửa đón khách vào năm 705.

Nhà sản xuất đồ ăn nhẹ Nhật Bản Grapestone đã nhận thấy một khoảng trống ở đó và quyết định tạo ra một sản phẩm lấy Tokyo làm trung tâm để tiếp thị như đặc sản địa phương.

"Tokyo là nơi quy tụ của nhiều người từ khắp Nhật Bản, và nơi đây trở thành quê hương của họ", đại diện của Grapestone chia sẻ với CNN.

Hộp bánh chuối nổi tiếng ẢNH: CNN

"Chúng tôi quyết định tạo ra một món quà lưu niệm Tokyo với chủ đề mà tất cả người Nhật đều cảm thấy quen thuộc và hoài niệm. Chuối là hương vị của những sản phẩm cao cấp hoặc hàng nhập khẩu đối với người lớn tuổi. Đối với người trẻ tuổi, đó là hương vị của những kỷ niệm thú vị khi mang chuối theo trong những chuyến đi thực tế", vị đại diện nói thêm.

Kết quả là những món ăn hình quả chuối, mềm xốp bên ngoài và nhân kem chuối bên trong.

Tokyo Banana là ví dụ hoàn hảo về omiyage, một truyền thống của Nhật Bản mà những người vừa đi du lịch thường mang quà về cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp - phổ biến là những món ăn được.

Giống như nhiều phong tục khác của người Nhật, việc lựa chọn và mua omiyage hoàn hảo cũng có những sắc thái riêng.

Chúng không chỉ đơn thuần là quà lưu niệm. Không giống như ở phương Tây, nơi du khách trở về có thể mang theo một chiếc nam châm hoặc áo phông cho người thân yêu, omiyage gần như luôn là thứ gì đó để ăn hoặc uống và phải được tiêu thụ ngay sau khi người mua trao tặng.

Theo logic đó, quà tặng thường là các sản phẩm thực phẩm chỉ đến từ một vùng miền, hoặc nổi tiếng là đặc sản của vùng đó - ví dụ như muối từ đảo Okinawa đầy nắng, matcha truyền thống từ Kyoto và bánh táo từ tỉnh Aomori ở phía bắc Nhật Bản.

Miếng bánh chuối biểu tượng ẢNH: CNN

Tuy omiyage có thể là một truyền thống của Nhật Bản, nhưng thị trường lớn nhất của Tokyo Banana lại là du khách nước ngoài, chứ không phải người dân địa phương, một động thái mà công ty cho biết là có chủ đích. Grapestone chia sẻ với CNN rằng công ty đã được mời mở cửa hàng bán lẻ tại sân bay Haneda vào những năm 1990, điều này đã thúc đẩy họ sáng tạo ra Tokyo Banana ngay từ đầu.

Với thương hiệu Tokyo và tên sản phẩm được viết rõ ràng bằng tiếng Anh, Tokyo Banana nhanh chóng gắn liền với thành phố cùng tên.

Jeff Lui, một người Canada sống tại Nhật Bản, cho rằng Tokyo Banana đã được tiếp thị rất khéo léo hướng đến khách du lịch quốc tế. "Bạn gần như bắt buộc phải mua món quà lưu niệm này cho bạn bè ở quê nhà. Nó giống như muốn nói rằng: Này, tôi đã nghĩ đến bạn ngay khi tôi ở đó, và đây là thứ mà tôi biết bạn sẽ thưởng thức".