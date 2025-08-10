Quốc gia giàu nhất thế giới, nơi miễn phí hoàn toàn giao thông công cộng

Luxembourg luôn được xếp hạng là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới với mức lương trung bình 75.919 euro mỗi năm. Luxembourg cũng là quốc gia giàu nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người, đạt 141.000 đô la Mỹ vào năm 2025.

Mặc dù mức lương của người dân cao, giao thông công cộng ở quốc gia này hoàn toàn miễn phí và ngay cả khách du lịch cũng không cần phải trả tiền cho việc di chuyển.

Du khách không mất chi phí đi lại ở Luxembourg

Trong khi đó, Luxembourg là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới. Cụ thể, theo Eurostat, vào năm 2022, Luxembourg có 678 xe ô tô trên 1.000 dân. Tỷ lệ sở hữu ô tô cao này thường được cho là nhờ sự giàu có của đất nước và sự hiện diện của một lượng lớn lao động xuyên biên giới sử dụng xe công ty đăng ký tại Luxembourg.

Nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải carbon và khuyến khích người dân Luxembourg từ bỏ ô tô để di chuyển trên những chặng đường ngắn, chương trình giao thông công cộng miễn phí của đất nước đã được triển khai vào năm 2020.

Người Luxembourg từ bỏ ô tô để đi những chuyến đi ngắn thông qua giao thông công cộng miễn phí của đất nước

Xe buýt, tàu hỏa và xe điện đều được miễn phí, dù hành khách vẫn phải trả tiền cho ghế hạng nhất. Vào cuối tuần, du khách thậm chí có thể sử dụng hệ thống xe buýt đêm của đất nước mà không cần trả phí. Và nếu thích đạp xe, bạn cũng có thể mang xe đạp lên bất kỳ chuyến tàu nào của đất nước này miễn phí.

Tuy nhiên, du khách cần lưu ý một điều.

Nhiều du khách đến Luxembourg trong ngày từ Đức, Bỉ hoặc Pháp, họ vẫn phải trả phí nếu sử dụng phương tiện công cộng cho chặng đường ở phía bên kia biên giới.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đơn thuần đi du lịch ở Luxembourg, hệ thống giao thông công cộng của đất nước này là một lựa chọn tuyệt vời để tiết kiệm chi phí.

Xe buýt, tàu hỏa và xe điện đều được miễn phí mặc dù hành khách vẫn phải trả tiền cho ghế hạng nhất

Luxembourg là quốc gia nhỏ bé ở châu Âu, được bao quanh bởi Bỉ, Pháp và Đức, với khoảng 650.000 dân. Phần lớn diện tích đất nước là nông thôn, với rừng Ardennes rậm rạp và các công viên thiên nhiên ở phía bắc, những hẻm núi đá của vùng Mullerthal ở phía đông và thung lũng sông Moselle ở phía đông nam. Thủ đô của Luxembourg, thành phố Luxembourg, nổi tiếng với khu phố cổ thời trung cổ kiên cố nằm cheo leo trên những vách đá dựng đứng.