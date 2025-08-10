Chuối Việt Nam mở rộng ở thị trường Nhật Bản, sau khi đứng số 1 Trung Quốc

"Việt Nam chiếm lĩnh thị trường chuối của Philippines tại Nhật Bản. Chuối Việt Nam có lợi thế về độ tươi ngon và giá cả cạnh tranh", các nhà buôn chuối Nhật Bản nói với Nikkei Asia.



Chuối Việt Nam đang mở rộng thị phần tại Nhật Bản NGUỒN: NIKKEI

Trong những năm gần đây, chuối trở thành một trong những mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sau sầu riêng và thanh long. Năm 2024, xuất khẩu chuối mang về cho Việt Nam 378 triệu USD. Các thị trường chính là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Đông.

Thị trường chuối đặc biệt ở châu Á những năm trước đây nằm trong tay các nhà sản xuất Philippines. Nhưng "gió đã đổi chiều" từ năm 2024 khi Việt Nam vươn lên dẫn đầu tại thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc. Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, năm 2024 Việt Nam xuất khẩu trên 625.000 tấn chuối sang thị trường này, tăng 24% so với năm 2023 và vượt Philippines trở thành nguồn cung lớn nhất. Giá trị xuất khẩu chuối từ Việt Nam đạt 261 triệu USD, tăng 7% so với năm trước. Giá trung bình chuối Việt Nam chỉ ở mức 418,1 USD/tấn, giảm 13,5% so với năm 2023, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Ecuador 667,6 USD/tấn hay Campuchia 642,3 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp, chuối sẽ sớm trở thành 'ngành hàng tỉ đô' sau sầu riêng ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại một hội thảo mới đây, ông Phạm Quốc Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp U&I (Unifarm), cho biết hiện doanh thu từ chuối của Việt Nam mới đạt trung bình khoảng 2.400 USD/ha - mức thu nhập chưa tương xứng với tiềm năng. Nếu đầu tư vào khoa học, kỹ thuật, công nghệ để nâng giá trị trên mỗi ha lên 20.000 USD, Việt Nam có thể thu về đến 4 tỉ USD/năm từ chuối. Hiện tại, ngành chuối thế giới đang phải đối mặt với bệnh héo rũ Panama. Trong khi đó, chúng ta có giống tốt kháng bệnh là cơ hội tốt cho ngành chuối Việt nam bứt phá.

Còn ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An thông tin, hiện phần lớn chuối Việt Nam được xuất khẩu dưới dạng quả tươi trong khi các sản phẩm như chuối sấy, chuối ép, rượu chuối, bánh chuối hay bột chuối xanh, có giá trị cao hơn nhưng vẫn chỉ ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún. "Chuối không chỉ là trái cây tươi để ăn, mà còn là cây trồng đa giá trị. Từ thân, lá, củ, hoa đến trái chuối đều có thể được chế biến thành nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng, thực phẩm, dược liệu và công nghiệp", ông Huy phân tích.