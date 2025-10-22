Tại quê nhà Quảng Trị, lễ cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải) diễn ra trong không khí ấm cúng, đầy xúc cảm. Khi cô dâu nắm tay chú rể bước lên lễ đường, khoảnh khắc ấy khiến không ít người rưng rưng.Sau hành trình yêu thương dài và bình yên, đôi uyên ương chính thức về chung một nhà trong buổi lễ giản dị nhưng tinh tế, mang đậm hơi thở truyền thống.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia Nguyễn Viết Vương chính thức về chung một nhà Ảnh: NVCC

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đám cưới được tổ chức với tinh thần "về với cội nguồn", nơi mọi chi tiết, từ tấm thiệp đến ánh đèn, đều toát lên sự chỉn chu và thanh nhã. Không gian tiệc cưới là sự giao hòa giữa nét hiện đại và cổ điển, giữa nghệ thuật và tự nhiên. Mỗi bông hoa, mỗi góc trang trí đều được sắp đặt khéo léo để khơi gợi cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong nền nhạc du dương, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt của cô dâu trẻ như kể thay cho chặng đường yêu thương bền bỉ mà hai người đã cùng nhau đi qua, nơi họ tìm thấy nhau giữa muôn ngả đời thường.

Bên trong đám cưới ngọt ngào của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia

Chia sẻ trong ngày trọng đại, Đỗ Thị Hà tâm sự: "Tôi từng nghĩ hạnh phúc là điều gì đó to lớn, cho đến khi nhận ra, bình yên nhất là được sống đúng với con tim mình". Với cô, Viết Vương không chỉ là người bạn đời, mà là người đàn ông đủ kiên nhẫn để thấu hiểu, để cùng đồng hành lặng lẽ phía sau. Còn Viết Vương thì dịu dàng nói rằng: "Hà là cô gái khiến tôi muốn trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày".

Giữa không gian ngập ánh sáng vàng ấm, trong tiếng vỗ tay chúc phúc, đôi vợ chồng trẻ trao nhau ánh nhìn chứa đầy yêu thương. Và giây phút ấy, người ta không chỉ thấy một hoa hậu lộng lẫy trên sân khấu, mà đó còn là một người phụ nữ trẻ đang sống trọn trong niềm hạnh phúc giản dị: gặp đúng người, vào đúng thời điểm.