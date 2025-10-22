Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chồng thiếu gia rước về dinh, chính thức thành dâu hào môn
Video Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chồng thiếu gia rước về dinh, chính thức thành dâu hào môn

Thanh Lộc - Hải Duy - Hữu Tín
22/10/2025 16:23 GMT+7

Sáng 22.10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức theo chồng về dinh, nên duyên cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương. Người đẹp gốc Thanh Hóa chính thức trở thành 'con dâu hào môn' của showbiz Việt.

Sáng 22.10, gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương, thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông đã tổ chức lễ đón dâu của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tại Thanh Hóa. Vị hôn phu của nàng hậu 9X được bạn bè cô dâu nhận xét là người thân thiện, cởi mở và có phong thái điềm đạm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chồng thiếu gia rước về dinh - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Ảnh: NVCC

Từ sáng sớm, đoàn nhà trai đã có mặt để chuẩn bị rước cô dâu về Quảng Trị. Khuôn khổ buổi lễ rước dâu được trang trí tinh tế bằng hoa tươi với gam màu chủ đạo xanh lá - trắng, tạo nên không gian vừa thanh lịch vừa sang trọng. Tông màu nhẹ nhàng giúp tôn lên vẻ trong trẻo, tinh khôi của cô dâu Đỗ Thị Hà trong ngày trọng đại.

Cô dâu Đỗ Thị Hà về dinh, chính thức thành dâu hào môn

Trong lễ đón dâu, chú rể Nguyễn Viết Vương xuất hiện lịch lãm trong bộ vest tối màu, kết hợp cà vạt đồng điệu với sắc trắng tinh khôi của áo dài thêu ren hoa mà cô dâu Đỗ Thị Hà lựa chọn. Nàng hậu gây chú ý với layout trang điểm nhẹ nhàng, tông hồng tự nhiên, cùng mạng voan trắng mỏng giúp tôn lên vẻ dịu dàng, thanh thoát của người con gái xứ Thanh trong ngày trọng đại.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chồng thiếu gia rước về dinh, chính thức thành dâu hào môn

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống quê nhà Thanh Hóa. Cô dâu và chú rể thực hiện đầy đủ các nghi thức đám cưới cổ truyền như mời trà họ hàng, dâng lễ gia tiên… trong tiếng chúc phúc rộn ràng của hai bên gia đình. Khoảnh khắc chú rể ân cần dỗ dành khi cô dâu xúc động rơi nước mắt khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động. Lễ đón dâu kéo dài khoảng một giờ, khép lại bằng những nụ cười hạnh phúc, mở đầu cho hành trình hôn nhân của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Theo kế hoạch, lễ tân hôn của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ được tổ chức vào tối 22.10, tại rạp cưới lớn bên bờ sông Nhật Lệ (Quảng Trị). Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ và bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.

