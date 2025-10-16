Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lễ nạp tài của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải
Video Giải trí

Lễ nạp tài của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Minh Hải - Ngô Nhung
16/10/2025 15:16 GMT+7

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương đã làm lễ nạp tài tại nhà riêng của hoa hậu, ở xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng nay, ngày 16.10, không khí tại tư gia của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi lễ nạp tài của cô và thiếu gia Nguyễn Viết Vương chính thức diễn ra. Sau thời gian kín tiếng, người đẹp sinh năm 2001 đã công bố tin vui, chính thức nên duyên cùng con trai của doanh nhân Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải danh tiếng.

Lễ nạp tài của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương trong Lễ nạp tài tại Thanh Hóa

Ảnh: NVCC

Trong ngày trọng đại, khuôn viên nhà hoa hậu được trang hoàng lộng lẫy nhưng không kém phần trang nhã với tông màu xanh – trắng chủ đạo. Cổng chào kết hoa tươi và rạp cưới sang trọng đã được dựng lên để chào đón gia đình hai bên cùng quan khách.

Lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của đông đảo người thân, bạn bè. Nhiều hoa hậu, á hậu và người đẹp thân thiết với Đỗ Thị Hà cũng có mặt để chung vui, chúc phúc cho cặp đôi. Buổi lễ trở thành tâm điểm của khu vực, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người dân địa phương. Họ không chỉ để chung vui mà còn để chiêm ngưỡng và chúc phúc.

Lễ nạp tài của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Tập Đoàn Sơn Hải

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Với chiều cao 1,75 m và nhan sắc ngọt ngào, cô đã xuất sắc vào Top 13 tại cuộc thi Miss World 2021. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Vị hôn phu của cô, thiếu gia Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994 tại Quảng Trị. Anh là một doanh nhân trẻ tài năng, được biết đến là người kế vị của Tập đoàn Sơn Hải, một trong những tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam.

Xem thêm bình luận