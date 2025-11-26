Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
26/11/2025 08:38 GMT+7

Khách sạn cao 377 mét, với 82 tầng, 1.004 phòng nghỉ và căn hộ vừa được khai trương tuần qua đã trở thành khách sạn cao nhất thế giới. Công trình hình kim này được thiết kế bởi các kiến trúc sư của NORR Group, và mọi thứ đều xoay quanh chiều cao.

Ciel Dubai Marina, công trình mới nhất trong Bộ sưu tập Vignette của tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu IHG, gia nhập hàng ngũ những siêu công trình kiến trúc chọc trời tại UAE và trở thành khách sạn cao nhất thế giới.

Tất cả các phòng đều có cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần, giúp du khách tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh ra Palm Jumeirah, đường chân trời Dubai và vịnh Ả Rập.

Tầng 76 có hồ bơi vô cực ngoài trời hướng biển, một trong những hồ bơi cao nhất thế giới, và trên đỉnh tháp có đài quan sát với tầm nhìn bao quát.

Các kiến trúc sư cho biết thiết kế của Ciel giải quyết "nhiều thách thức phức tạp, bao gồm hiệu quả sử dụng tài nguyên và tính bền vững". "Ciel rất tham vọng, với những khu vườn khép kín xếp chồng lên nhau theo chiều dọc tòa tháp. Ngay từ giai đoạn đầu thiết kế, phân tích động lực học chất lỏng và mô hình hóa đường hầm gió đã có tác động đáng kể đến cấu trúc và hình dạng của tòa tháp", công ty thiết kế phân tích.

Các tiện nghi của khách sạn cũng xa hoa như chính thiết kế của nó. Có 8 địa điểm ăn uống ở các tầng và hồ bơi Tattu Sky Pool nằm ở tầng 76, cao 310 mét…, theo Gulf News.

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 1.

Với chiều cao 377 mét, Ciel Dubai sẽ định nghĩa lại ngành dịch vụ khách sạn cao cấp khi trở thành tòa tháp khách sạn chuyên dụng cao nhất thế giới

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 2.

Đường chân trời của Ciel lúc chạng vạng

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 3.

Cảnh hoàng hôn nhìn từ trên cao. Tòa tháp mang tính biểu tượng này tạo nên hình bóng nổi bật trên nền trời vàng rực

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 4.

Tòa tháp có hồ bơi vô cực cao nhất thế giới

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 5.

Sảnh lễ tân của Ciel Dubai Marina chào đón khách với nội thất trang nhã, hoàn thiện hiện đại và thiết kế tràn ngập ánh sáng phản ánh sự kết hợp giữa sự tinh tế của tòa tháp

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 6.

Lối vào sảnh của Ciel Dubai Marina chào đón khách với giếng trời cao vút, thiết kế hiện đại tạo nên phong cách cho trải nghiệm đẳng cấp

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 7.

Tại Ciel Dubai Marina, West 13 cung cấp dịch vụ ăn uống với tầm nhìn toàn cảnh, kết hợp ẩm thực đương đại và thiết kế đầy phong cách trong khuôn viên khách sạn cao nhất thế giới

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 8.

Một phần hồ bơi nhìn ra vịnh Ả Rập

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 9.

Ciel Dubai Marina có 1.004 phòng và suite, tất cả đều có cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 10.

Giếng trời cao vút của Ciel Dubai Marina có thiết kế thẳng đứng ấn tượng, ánh sáng tự nhiên và các chi tiết kiến trúc nổi bật, tạo cảm giác tuyệt vời khi đến với du khách

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 11.

Tầm nhìn từ phòng suite - Cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần tại các phòng suite của Ciel Dubai Marina hướng ra quang cảnh đường chân trời và bờ sông

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 12.

Không gian bên trong phòng Deluxe của Ciel Dubai Marina

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 13.

Khu vực chờ và quầy đồ uống tại spa của Ciel Dubai Marina

Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng- Ảnh 14.

Hướng view của một phòng suite của Ciel Dubai Marina.

 

Tin liên quan

Du thuyền Trung Quốc chuyển hướng, né tránh đến cảng Nhật Bản

Du thuyền Trung Quốc chuyển hướng, né tránh đến cảng Nhật Bản

Các nhà điều hành du thuyền Trung Quốc đang tìm cách né tránh các cảng Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Khám phá thêm chủ đề

khách sạn cao nhất thế giới Ciel Dubai Marina Dubai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận