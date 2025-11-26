Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng

Ciel Dubai Marina, công trình mới nhất trong Bộ sưu tập Vignette của tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu IHG, gia nhập hàng ngũ những siêu công trình kiến trúc chọc trời tại UAE và trở thành khách sạn cao nhất thế giới.



Tất cả các phòng đều có cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần, giúp du khách tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh ra Palm Jumeirah, đường chân trời Dubai và vịnh Ả Rập.

Tầng 76 có hồ bơi vô cực ngoài trời hướng biển, một trong những hồ bơi cao nhất thế giới, và trên đỉnh tháp có đài quan sát với tầm nhìn bao quát.

Các kiến trúc sư cho biết thiết kế của Ciel giải quyết "nhiều thách thức phức tạp, bao gồm hiệu quả sử dụng tài nguyên và tính bền vững". "Ciel rất tham vọng, với những khu vườn khép kín xếp chồng lên nhau theo chiều dọc tòa tháp. Ngay từ giai đoạn đầu thiết kế, phân tích động lực học chất lỏng và mô hình hóa đường hầm gió đã có tác động đáng kể đến cấu trúc và hình dạng của tòa tháp", công ty thiết kế phân tích.

Các tiện nghi của khách sạn cũng xa hoa như chính thiết kế của nó. Có 8 địa điểm ăn uống ở các tầng và hồ bơi Tattu Sky Pool nằm ở tầng 76, cao 310 mét…, theo Gulf News.

Với chiều cao 377 mét, Ciel Dubai sẽ định nghĩa lại ngành dịch vụ khách sạn cao cấp khi trở thành tòa tháp khách sạn chuyên dụng cao nhất thế giới

Đường chân trời của Ciel lúc chạng vạng

Cảnh hoàng hôn nhìn từ trên cao. Tòa tháp mang tính biểu tượng này tạo nên hình bóng nổi bật trên nền trời vàng rực

Tòa tháp có hồ bơi vô cực cao nhất thế giới

Sảnh lễ tân của Ciel Dubai Marina chào đón khách với nội thất trang nhã, hoàn thiện hiện đại và thiết kế tràn ngập ánh sáng phản ánh sự kết hợp giữa sự tinh tế của tòa tháp

Lối vào sảnh của Ciel Dubai Marina chào đón khách với giếng trời cao vút, thiết kế hiện đại tạo nên phong cách cho trải nghiệm đẳng cấp

Tại Ciel Dubai Marina, West 13 cung cấp dịch vụ ăn uống với tầm nhìn toàn cảnh, kết hợp ẩm thực đương đại và thiết kế đầy phong cách trong khuôn viên khách sạn cao nhất thế giới

Một phần hồ bơi nhìn ra vịnh Ả Rập

Ciel Dubai Marina có 1.004 phòng và suite, tất cả đều có cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần

Giếng trời cao vút của Ciel Dubai Marina có thiết kế thẳng đứng ấn tượng, ánh sáng tự nhiên và các chi tiết kiến trúc nổi bật, tạo cảm giác tuyệt vời khi đến với du khách

Tầm nhìn từ phòng suite - Cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần tại các phòng suite của Ciel Dubai Marina hướng ra quang cảnh đường chân trời và bờ sông

Không gian bên trong phòng Deluxe của Ciel Dubai Marina

Khu vực chờ và quầy đồ uống tại spa của Ciel Dubai Marina