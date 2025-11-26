Bên trong khách sạn cao nhất thế giới với 82 tầng

Khách sạn cao 377 mét, với 82 tầng, 1.004 phòng nghỉ và căn hộ vừa được khai trương tuần qua đã trở thành khách sạn cao nhất thế giới. Công trình hình kim này được thiết kế bởi các kiến trúc sư của NORR Group, và mọi thứ đều xoay quanh chiều cao.
Ciel Dubai Marina, công trình mới nhất trong Bộ sưu tập Vignette của tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu IHG, gia nhập hàng ngũ những siêu công trình kiến trúc chọc trời tại UAE và trở thành khách sạn cao nhất thế giới.
Tất cả các phòng đều có cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần, giúp du khách tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh ra Palm Jumeirah, đường chân trời Dubai và vịnh Ả Rập.
Tầng 76 có hồ bơi vô cực ngoài trời hướng biển, một trong những hồ bơi cao nhất thế giới, và trên đỉnh tháp có đài quan sát với tầm nhìn bao quát.
Các kiến trúc sư cho biết thiết kế của Ciel giải quyết "nhiều thách thức phức tạp, bao gồm hiệu quả sử dụng tài nguyên và tính bền vững". "Ciel rất tham vọng, với những khu vườn khép kín xếp chồng lên nhau theo chiều dọc tòa tháp. Ngay từ giai đoạn đầu thiết kế, phân tích động lực học chất lỏng và mô hình hóa đường hầm gió đã có tác động đáng kể đến cấu trúc và hình dạng của tòa tháp", công ty thiết kế phân tích.
Các tiện nghi của khách sạn cũng xa hoa như chính thiết kế của nó. Có 8 địa điểm ăn uống ở các tầng và hồ bơi Tattu Sky Pool nằm ở tầng 76, cao 310 mét…, theo Gulf News.
