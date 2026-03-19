Bên trong quán cà phê Starbucks cao nhất châu Á tại Việt Nam

Tại quán Starbucks trên đỉnh Fansipan này, được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương", du khách sẽ nhâm nhi ly cà phê giữa những đám mây, với tầm nhìn bao quát các đỉnh núi mờ sương của núi non Tây Bắc. Khai trương vào tháng 3 năm 2026, Starbucks Việt Nam đã cho ra mắt Starbucks Fansipan, giành được danh hiệu quán cà phê Starbucks cao nhất châu Á, nằm ở độ cao 3.063m so với mực nước biển, theo Time Out.

Tại quán, những người yêu thích cà phê có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng Sa Pa trong khi thưởng thức đồ uống của mình, được bao quanh bởi những đỉnh núi mờ sương và những đám mây trắng bồng bềnh của đặc trưng vùng núi Tây Bắc.

Thiết kế của quán lấy cảm hứng từ cảnh quan núi non xung quanh. Bạn sẽ nhận thấy những điểm nhấn tinh tế của các mặt tiền kiến trúc xưa trên khắp Sa Pa, với nhiều họa tiết dệt địa phương trên ngoại thất hòa quyện với màu xanh đặc trưng của Starbucks.

Để kỷ niệm sự kiện khai trương, Starbucks Việt Nam cũng giới thiệu dòng sản phẩm Cloud Macchiato, có sẵn cả nóng và lạnh. Lấy cảm hứng từ những đám mây bồng bềnh trên bầu trời, thức uống này có lớp bọt mây nhẹ nhàng phủ lên sữa và espresso, bên trên cùng là sốt caramel ngọt ngào.

"Starbucks Fansipan nằm tại Sân Mây trong khu phức hợp Sun World Fansipan Legend. Nếu bạn đã lên kế hoạch đi cáp treo lên đỉnh núi, quán cà phê này là một điểm dừng chân đáng giá, nhưng đừng leo núi chỉ để đến Starbucks trừ khi bạn là một người sưu tầm thực thụ. Xét cho cùng, điểm thu hút thực sự là khung cảnh những đỉnh núi hùng vĩ phía trên những đám mây, và nhâm nhi một tách cà phê trong khi ngắm cảnh chắc chắn là một điểm cộng", Time Out chia sẻ.