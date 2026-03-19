Nhật Bản làm điều hiếm thấy khi bỏ kiểm tra nhập cảnh trực tiếp tại sân bay

Chính phủ Nhật Bản đang tiến tới bãi bỏ yêu cầu hầu hết khách du lịch nước ngoài phải gặp trực tiếp nhân viên nhập cảnh để nhập cảnh, mục đích đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh trong lúc du lịch quốc tế đang tăng mạnh.

Cơ quan Dịch vụ Nhập cư cho biết, thay vào đó sẽ dựa vào thông tin du khách thu thập được thông qua hệ thống sàng lọc trước chuyến đi trực tuyến có tên Hệ thống Điện tử Cấp phép Du lịch Nhật Bản (JESTA), dự kiến ra mắt vào năm tài chính 2028.

Việc bãi bỏ kiểm tra nhập cảnh trực tiếp để giảm tắc nghẽn sân bay là điều hiếm thấy trên thế giới, cơ quan này cho hay, theo Mainichi.

Chính phủ có kế hoạch xây dựng khung pháp lý cho hệ thống trên thông qua một dự luật sửa đổi luật kiểm soát nhập cư, dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội trong kỳ họp hiện tại.

Du khách nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ dễ dàng hơn trong thời gian tới

Khách du lịch nước ngoài đến từ các quốc gia được miễn thị thực ngắn hạn sẽ phải tuân theo hệ thống mới. Hiện tại, có 74 quốc gia và vùng lãnh thổ đáp ứng yêu cầu này.

Nhật Bản đã đón lượng khách du lịch nước ngoài kỷ lục 42,7 triệu người vào năm 2025 và đang đặt mục tiêu đạt 60 triệu người vào năm 2030.

JESTA (Cơ quan Quản lý Du lịch Nhật Bản) sẽ yêu cầu du khách khai báo mục đích chuyến đi trực tuyến trước khi khởi hành, sau đó cơ quan nhập cư sẽ cấp hoặc từ chối giấy phép nhập cảnh. Những người bị nghi ngờ có ý định lưu trú quá hạn sẽ bị từ chối lên máy bay.

Tại một số sân bay ở Nhật Bản, du khách đã được lấy dấu vân tay và chụp ảnh bằng máy tính bảng kỹ thuật số gọi là Kiosk tích hợp, thiết bị này xử lý cả kiểm tra nhập cảnh và hải quan.

Theo hệ thống được đề xuất, nếu không phát hiện vấn đề gì, chẳng hạn như tiền sử lưu trú quá hạn, họ sẽ được phép đi qua cổng và nhập cảnh vào Nhật Bản. Các nhân viên nhập cư sẽ được bố trí gần các cổng và có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Hệ thống Kiosk tích hợp hiện có mặt tại các sân bay Narita, Haneda, Kansai và Fukuoka, và cơ quan này đang lên kế hoạch mở rộng hệ thống đến nhiều sân bay hơn nữa.