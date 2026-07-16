Bên trong quần đảo Falkland - nguồn cơn có thể khiến Argentina bị FIFA phạt

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Sau trận thắng đội tuyển Anh vào khuya 16.7, cầu thủ Argentina giương biểu ngữ có dòng chữ 'Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina'. Malvinas, trong tiếng Anh là quần đảo Falkland, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh và cũng là nơi Argentina luôn tuyên bố chủ quyền.
Quần đảo Falkland (còn gọi là Islas Malvinas trong tiếng Tây Ban Nha) lộng gió nằm ở Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển phía nam của phần đất liền Argentina 480 km) về phía đông. Khoảng cách đường hàng không ngắn nhất (từ thành phố gần nhất của Argentina là Ushuaia) là khoảng 675km. Từ thủ đô Buenos Aires, khoảng cách này vào khoảng 1.500km. Quần đảo Falkland từng xảy cuộc chiến năm 1982 giữa Anh và Argentina. Sau cuộc chiến, Anh tiếp tục kiểm soát quần đảo. Falkland cách Anh khoảng 12.000km với khoảng 30 giờ bay.
Nền kinh tế địa phương phụ thuộc nhiều vào hoạt động đánh bắt thương mại - đặc biệt là đánh bắt mực - trong khi du lịch, vốn thu hút du khách nhờ thế giới hoang dã và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cũng đang tăng trưởng đều đặn trong những năm gần đây, theo AP.
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