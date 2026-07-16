Bên trong quần đảo Falkland - nguồn cơn có thể khiến Argentina bị FIFA phạt

Quần đảo Falkland (còn gọi là Islas Malvinas trong tiếng Tây Ban Nha) lộng gió nằm ở Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển phía nam của phần đất liền Argentina 480 km) về phía đông. Khoảng cách đường hàng không ngắn nhất (từ thành phố gần nhất của Argentina là Ushuaia) là khoảng 675km. Từ thủ đô Buenos Aires, khoảng cách này vào khoảng 1.500km. Quần đảo Falkland từng xảy cuộc chiến năm 1982 giữa Anh và Argentina. Sau cuộc chiến, Anh tiếp tục kiểm soát quần đảo. Falkland cách Anh khoảng 12.000km với khoảng 30 giờ bay.

Nền kinh tế địa phương phụ thuộc nhiều vào hoạt động đánh bắt thương mại - đặc biệt là đánh bắt mực - trong khi du lịch, vốn thu hút du khách nhờ thế giới hoang dã và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cũng đang tăng trưởng đều đặn trong những năm gần đây, theo AP.

Tiền vệ Argentina Giovani Lo Celso cầm biểu ngữ với dòng chữ "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina", sau trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina vào khuya 16.7 giờ Việt Nam. Trước trận đấu, FIFA cấm các lá cờ liên quan đến quần đảo Falkland/Malvinas xuất hiện trên khán đài trong trận đấu. Người hâm mộ cũng không được mang cờ, biểu ngữ hoặc áo có nội dung liên quan đến quần đảo vào sân ẢNH: AP

Ánh nắng xuyên qua những đám mây phía trên Stanley thuộc quần đảo Falkland (còn gọi là Islas Malvinas trong tiếng Tây Ban Nha) vào một ngày tháng 3.2026 ẢNH: CHÙM ẢNH CỦA AP

Một thành viên thủy thủ đoàn chuyên chở hành khách đang chờ vị khách cuối cùng để đưa họ ra tàu du lịch chuẩn bị rời Stanley, thủ phủ của quần đảo. Falkland rộng khoảng 12.000 km2, dân số khoảng 3.500 người, chủ yếu tập trung ở Stanley

Những chú chim cánh cụt vua tập trung tại khu vực sinh sản ở Volunteer Point thuộc quần đảo Falkland

Khẩu pháo sau cuộc chiến nằm trên núi Longdon thuộc quần đảo Falkland

Những con hải tượng đùa giỡn với nhau trên bãi biển tại Kelp Point

Nhà thờ Chính tòa Christ Church, một nhà thờ Anh giáo (Anglican church), tọa lạc tại Stanley trên quần đảo Falkland

Những chú chim cánh cụt vua đi dọc theo bờ biển tại Volunteer Point

Bức tượng bán thân của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher tại Stanley