Bến xe Miền Tây 'căng mình' hoạt động dịp lễ 30.4 - 1.5

Chiều 29.4, lượng hành khách đổ về Bến xe Miền Tây nhộn nhịp khiến khu vực này cùng các cửa ngõ phía tây luôn trong tình trạng đông đúc, bến xe đã chủ động triển khai phương án điều tiết để đảm bảo người dân về quê an toàn.

Cửa ngõ phía tây: Xe "nhích từng chút một"

Ghi nhận vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, luồng phương tiện trên các trục đường huyết mạch dẫn về các tỉnh miền Tây như Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Kinh Dương Vương bắt đầu tăng cao đột biến.

Đường Lê Khả Phiêu chật kín người xe chiều 29.4 khi người dân rời TP.HCM về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ

Tại đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ vòng xoay An Lạc về hướng đường Nguyễn Văn Linh, hàng dài xe cộ chen chúc nối đuôi nhau, di chuyển nhích từng chút một trong cái nắng oi ả. Để tránh ùn tắc, nhiều người dân đã chủ động rẽ vào các hẻm nhỏ hoặc tìm lộ trình thay thế, trong khi lực lượng chức năng túc trực xuyên suốt để phân luồng từ xa.

Xe cộ nối đuôi nhau di chuyển

Đường sá "ken đặc" người và xe

Khu vực trước cổng Bến xe Miền Tây (đường Kinh Dương Vương) cũng rơi vào tình trạng dồn ứ cục bộ. Phía bên trong bến, không khí vô cùng nhộn nhịp. Tại các quầy vé, hành khách xếp hàng trật tự chờ đến lượt. Đáng chú ý, khu vực bãi giữ xe máy của bến xe luôn trong tình trạng quá tải. Hệ thống loa thông báo liên tục phát đi thông điệp "bãi xe đã đầy, một xe đi thì một xe vào", khiến nhiều người phải kiên nhẫn chờ để được gửi xe về quê.

Dự báo cao điểm hơn 69.000 lượt khách

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện bến xe miền Tây cho biết đã xây dựng kế hoạch chi tiết để phục vụ hành khách. Theo dự báo, sản lượng xe và hành khách xuất bến dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đường Kinh Dương Vương đoạn qua bến xe miền Tây

Cụ thể, trong 5 ngày cao điểm từ 29.4 đến 3.5, bến dự kiến phục vụ tổng cộng 10.280 chuyến xe với hơn 250.200 lượt hành khách. Cao điểm nhất rơi vào ngày 30.4 (thứ năm) với sản lượng dự báo đạt 2.400 chuyến xe và 69.500 lượt hành khách trong một ngày.

Cũng theo đại diện bến xe, chia sẻ: "Do lưu lượng khách tăng đột biến nên bến xe đã nỗ lực mở rộng thêm các bãi giữ xe tạm thời, tuy nhiên vẫn khó lòng đáp ứng hết nhu cầu quá lớn của bà con.

"Chúng tôi đang dồn toàn lực phối hợp cùng Công an phường An Lạc và Đội CSGT Phú Lâm để điều tiết, đặc biệt là tại trục đường Kinh Dương Vương để đảm bảo xe ra vào bến thuận tiện".

Tại các quầy vé, người dân xếp hàng chờ mua vé về quê

Do bãi xe trong bến thông báo hết chỗ gửi xe, hành khách xếp hàng chờ bên ngoài

Xe ra vào liên tục nên bảo vệ điều tiết, nhắc nhở các tài xế di chuyển tránh kẹt xe

Về công tác an ninh, bến xe phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương để xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc" trước cổng và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khuôn viên bến.

CSGT tăng cường quân số, khuyến cáo người dân

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông có diễn biến phức tạp, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đã tung tối đa quân số từ sáng 29.4. Các đội, trạm CSGT tại các cửa ngõ phía tây đã ra quân điều tiết, nắm bắt lưu lượng xe để có phương án xử lý kịp thời các điểm nghẽn.

CSGT điều tiết phân luồng giao thông trên đường Kinh Dương Vương tránh kẹt xe

Lực lượng CSGT khuyến nghị người dân khi di chuyển về quê hoặc đi du lịch trong dịp lễ 30.4 - 1.5 cần chủ động theo dõi thông tin giao thông qua đài, ứng dụng để chọn lộ trình phù hợp. Hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm hoặc các tuyến đường đang có mật độ phương tiện quá tải.

Càng về chiều tối lượng phương tiện tại các trục đường chính đi về các tỉnh miền Tây tăng cao

CSGT điều tiết phân luồng từ xa tránh xe đổ dồn về trục đường chính gây tắc nghẽn

Tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để đảm bảo hành trình an toàn, thuận lợi.