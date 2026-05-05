Bến xe năm ấy đổi đời một chàng trai và giữ chân anh hơn 2 thập kỷ

Từ người được giúp đến người đi giúp

Người gắn bó hơn 2 thập kỷ với Tiếp sức mùa thi chia sẻ năm 2001, anh rời Hải Dương vào TP.HCM dự thi đại học. Khi đó, với một thí sinh tỉnh lẻ lần đầu đến thành phố lớn, mọi thứ đều lạ lẫm. Từ đường đi, chỗ trọ đến cách di chuyển giữa những khu vực đông đúc, tất cả đều khiến chàng trai khi ấy không tránh khỏi lo lắng.

"Giữa thời điểm bối rối đó, tôi nhận được sự hỗ trợ từ các sinh viên tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi. Anh chị hướng dẫn đường đi, hỗ trợ chỗ ở, giúp tôi ổn định tinh thần để bước vào kỳ thi quan trọng. Kỷ niệm ấy trở thành dấu mốc đặc biệt. Nó không chỉ giúp tôi vượt qua những ngày đầu xa quê, mà còn gieo cho tôi mong muốn được tiếp tục giúp lại những người đến sau", anh Hoàng chia sẻ.

Anh Hoàng bên bộ sưu tập áo Tiếp sức mùa thi được anh gìn giữ cẩn thận ẢNH: ANH HOÀNG CUNG CẤP

Ngay sau khi trúng tuyển vào Trường ĐH Mở TP.HCM, anh Hoàng nói rằng anh quyết định đăng ký tham gia đội hình Tiếp sức mùa thi năm 2002. Với anh, đó là cách trả lại món nợ ân tình đã nhận được một năm trước. Cũng từ quyết định ấy, hành trình gắn bó với chương trình bắt đầu và kéo dài cho đến hôm nay.

Những năm tháng "ăn ngủ" cùng bến xe để Tiếp sức mùa thi

Anh chia sẻ từ năm 2002 đến 2007, anh là một trong những gương mặt thân quen tại các điểm nóng của chương trình như Bến xe Chợ Lớn, Bến xe Miền Đông. Đây là giai đoạn hoạt động tiếp sức còn nhiều khó khăn.

Anh Hoàng kể khi ấy, internet chưa phổ biến, điện thoại thông minh chưa có, thông tin về kỳ thi và chương trình hỗ trợ chưa dễ tiếp cận như hiện nay. Muốn tìm thí sinh để hỗ trợ, các tình nguyện viên gần như phải có mặt trực tiếp tại bến xe suốt ngày đêm ẢNH: ANH HOÀNG CUNG CẤP

Không chỉ vất vả về thời gian và sức lực, môi trường bến xe khi ấy cũng rất phức tạp. Những sinh viên tình nguyện không phải lúc nào cũng nhận được sự tin tưởng ngay từ đầu. "Lúc đó chương trình chưa được biết đến rộng rãi như bây giờ. Khi tôi ra tư vấn, phụ huynh không tin, thậm chí còn kéo tay con đi vì tưởng mình là nhân viên tiếp thị", anh Hoàng cười, kể.

Theo anh Hoàng, để phụ huynh và thí sinh tin tưởng, các bạn sinh viên phải kiên trì tiếp cận, giải thích, rồi từng chút một xây dựng sự gần gũi với những người làm việc ở bến xe. "Mình phải kiên trì tiếp xúc, làm thân với từ bác bảo vệ đến chú tài xế để tạo dựng lòng tin", anh nói.

Chính từ sự chân thành và bền bỉ đó, anh Hoàng đã kết nối được thêm nhiều lực lượng cùng tham gia hỗ trợ thí sinh. Có thời điểm, cả các cô chú xe ôm ở bến xe cũng sẵn sàng chở thí sinh với giá rẻ, thậm chí là miễn phí luôn cho những trường hợp khó khăn.

Những tấm ảnh xưa kia được anh lưu giữ rất kỹ ẢNH: ANH HOÀNG CUNG CẤP

Không chỉ trực tiếp tham gia, anh còn là người đề ra nhiều nguyên tắc để giữ hình ảnh đẹp cho đội hình tình nguyện. Với anh, hỗ trợ thí sinh không chỉ là giúp đúng việc, mà còn phải ứng xử đúng cách. Tình nguyện viên không được nhận tiền từ phụ huynh. Khi đứng tư vấn, các bạn hạn chế tạo khoảng cách, mà phải giữ sự gần gũi, chân thành để người lạ cũng có thể dễ dàng tin tưởng và mở lòng.

Đi qua nhiều vai trò nhưng vẫn giữ nguyên nhiệt huyết

Từ năm 2002 đến 2007, anh Hoàng đảm nhận vai trò đội trưởng tại Bến xe Chợ Lớn và Bến xe Miền Đông, trực tiếp tham gia hỗ trợ thí sinh trong những mùa thi căng thẳng. Giai đoạn 2008 - 2018, anh tiếp tục đồng hành với chương trình ở vai trò thành viên ban tổ chức, sau đó là Phó ban thường trực chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM.

Từ năm 2019 đến 2025, anh chuyển sang một vai trò mới khi trở thành đơn vị đồng hành cùng chương trình tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Dù ở cương vị nào, từ một thành viên trực tiếp lăn xả ở điểm nóng, người làm công tác tổ chức đến đơn vị tài trợ, anh vẫn luôn giữ sự nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với chương trình.

Anh Hoàng chụp cùng các thế hệ Tiếp sức mùa thi ẢNH: ANH HOÀNG CUNG CẤP

Tinh thần tinh nguyện ấy còn đi vào chính gia đình anh. Anh Hoàng còn vận động cả hai chị em ruột cùng tham gia chương trình. Với anh, đây không chỉ là một hoạt động mùa hè, mà là môi trường để người trẻ học cách sống trách nhiệm, biết chia sẻ và trưởng thành qua trải nghiệm thực tế.

"Em vợ của tôi hiện nay cũng từng là tình nguyện viên của Tiếp sức mùa thi. Thật là tình cờ", anh Hoàng nói.

Nhìn lại hành trình hơn 2 thập kỷ, anh Hoàng cho rằng chính Tiếp sức mùa thi cũng là một "ngôi trường lớn" của nhiều thế hệ sinh viên. Ở đó, các bạn học được kỹ năng sống, sự kiên nhẫn, khả năng ứng biến và tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng.

"Năm nay, tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với Tiếp sức mùa thi", anh khẳng định.