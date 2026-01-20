Bệnh án điện tử tiết kiệm hàng trăm triệu giờ xã hội mỗi năm

Hồ sơ bệnh án điện tử tại hơn 1.000 bệnh viện

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng về thể chế chuyển đổi số y tế, với việc hình thành tương đối đầy đủ khung pháp lý cho dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai y tế số trên phạm vi toàn quốc.

Bệnh án điện tử giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, tiết kiệm chi phí có thể đến hàng chục tỉ đồng/năm/bệnh viện ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) là nhiệm vụ trọng tâm, có tác động lớn nhất đến chuyển đổi số y tế năm 2025. Đến ngày 31.12.2025, có 1.062/1.645 bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đạt 64,6%; 50/51 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã hoàn thành triển khai (trên 98%). Các bệnh viện thuộc các bộ, ngành khác cơ bản đã hoàn thành.

Bên cạnh EMR, các hệ thống HIS (hệ thống thông tin bệnh viện giúp quản lý toàn diện các hoạt động của bệnh viện), LIS, RIS/PACS RIS (hệ thống thông tin X-quang và hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh để quản lý hiệu quả quy trình chẩn đoán hình ảnh; đơn thuốc điện tử, đăng ký khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh từ xa đang tiếp tục được mở rộng; một số cơ sở y tế bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán và quản lý.

Về kinh tế, đối với bệnh viện quy mô khoảng 1.000 giường, việc triển khai EMR không sử dụng bệnh án giấy có thể giúp tiết kiệm khoảng 30 - 50 tỉ đồng mỗi năm.

Cùng với hiệu quả kinh tế đo đếm được, chuyển đổi số, cụ thể, EMR đã tiết kiệm rất lớn về thời gian.

Trong đó, đối với bác sĩ, EMR giúp giảm 10 - 15 phút/lượt khám, tương đương 5 - 7 giờ công/ngày/bác sĩ, qua đó tăng năng suất và chất lượng khám, chữa bệnh.

Đối với người bệnh: thời gian làm thủ tục và chờ kết quả giảm 1 - 3 giờ/lượt khám.

Với khoảng 150 - 170 triệu lượt khám, chữa bệnh mỗi năm, chuyển đổi số y tế giúp tiết kiệm hàng trăm triệu giờ xã hội mỗi năm. Hồ sơ bệnh án điện tử là hạ tầng dữ liệu chiến lược của ngành y tế, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian, vừa tạo nền tảng cho quản trị thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

6 khó khăn mang tính hệ thống

Dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, chuyển đổi số y tế vẫn đối mặt với các khó khăn mang tính hệ thống.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là cơ chế tài chính cho công tác chuyển đổi số y tế chưa đầy đủ, chưa huy động được các nguồn lực của các đơn vị, của xã hội cho công việc này; trong đó nổi bật nhất là chưa ban hành quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có bao gồm chi phí về công nghệ thông tin theo quy định của luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử làm thay đổi thói quen, quy trình làm việc, từ cách làm truyền thống sang cách làm có tính khoa học chặt chẽ trên môi trường mạng. ẢNH: TUẤN MINH

Dữ liệu y tế còn phân tán, trùng lặp, chuẩn hóa và liên thông chưa triệt để; vẫn tồn tại tình trạng "cát cứ dữ liệu". Bộ Y tế chưa có kho dữ liệu lớn, chưa có trục dữ liệu thống nhất kết nối từ các đơn vị y tế đến các sở y tế, Bộ Y tế.

Hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu và an toàn thông tin tại nhiều đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và quy mô lớn.

Nhân lực công nghệ thông tin y tế thiếu và yếu, đặc biệt là nhân lực an toàn thông tin, an ninh mạng; kỹ năng số của cán bộ y tế chưa đồng đều.

Nguy cơ mất an toàn thông tin và rò rỉ dữ liệu sức khỏe cá nhân gia tăng khi quy mô dữ liệu ngày càng lớn.

Thực hiện chuyển đổi số y tế, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử làm thay đổi thói quen, nề nếp, quy trình làm việc của toàn bộ đơn vị, từ cách làm truyền thống sang cách làm có tính khoa học chặt chẽ trên môi trường mạng, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo và sự hưởng ứng tham gia tích cực của tất cả nhân viên y tế.

Trong khi đó, hiện nay, một số giám đốc bệnh viện chưa thực sự quan tâm, chưa thấy rõ lợi ích và ý nghĩa của việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, chuyển đổi số y tế, nên chưa chủ động triển khai tại bệnh viện.