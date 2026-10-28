Bệnh gan: Vì sao cần chú ý lượng muối trong bữa ăn?

Chế độ ăn nhiều muối và chất béo có thể liên quan đến tình trạng viêm và tổn thương gan. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu trên người để xác định rõ mức độ tác động trực tiếp của muối đối với quá trình tiến triển bệnh gan, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Ăn mặn có thể làm tăng gánh nặng cho gan

Bác sĩ Brian P. Lee, chuyên gia ghép gan tại Keck Medicine, Đại học Nam California (Mỹ), cho biết muối có thể ảnh hưởng đến huyết áp, cân bằng dịch, độ nhạy insulin và hệ vi sinh đường ruột. Những thay đổi này có thể liên quan đến các rối loạn chuyển hóa, vốn là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe gan.

Chế độ ăn nhiều muối và chất béo có thể liên quan đến tình trạng viêm và tổn thương gan Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD), tình trạng mỡ tích tụ trong gan có thể đi kèm viêm và tổn thương tế bào. Nếu bệnh tiến triển, mô sẹo hình thành có thể dẫn đến xơ gan, làm tăng nguy cơ suy gan và ung thư gan.

Tuy nhiên, không nên kết luận ăn nhiều muối chắc chắn gây tổn thương gan ở mọi người. Bằng chứng về tác động trực tiếp của muối đối với tiến triển bệnh gan vẫn cần được làm rõ.

Người mắc xơ gan cần đặc biệt chú ý lượng muối

Ở người bị xơ gan, gan tổn thương có thể dẫn đến tăng áp lực tĩnh mạch cửa và giữ natri, nước trong cơ thể. Ăn nhiều muối có thể làm tình trạng ứ dịch nặng hơn, gây phù chân hoặc tích tụ dịch trong ổ bụng, còn gọi là cổ trướng.

Theo bác sĩ Lee, người mắc xơ gan kèm giữ nước thường được khuyến nghị hạn chế natri, có thể dưới 2.000 mg mỗi ngày tùy tình trạng và chỉ định điều trị.

Để tham khảo, người trưởng thành tại Mỹ tiêu thụ trung bình khoảng 3.400 mg natri mỗi ngày. Hướng dẫn dinh dưỡng phổ biến khuyến nghị giới hạn dưới 2.300 mg natri mỗi ngày; một số người có thể được khuyên giảm thêm tùy nguy cơ sức khỏe. Người bệnh gan không nên tự áp dụng mức hạn chế quá nghiêm ngặt mà cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Cách giảm muối trong bữa ăn hằng ngày

Natri không chỉ có trong muối ăn mà còn hiện diện nhiều trong bánh mì, thịt nguội, phô mai, súp đóng hộp, nước tương, đồ muối chua và thức ăn chế biến sẵn. Một số loại rau củ đóng hộp hoặc nước ép rau củ cũng có thể chứa nhiều natri.

Để giảm lượng muối, nên ưu tiên thực phẩm tươi như rau củ, trái cây, trứng, cá, thịt tươi và các loại hạt không thêm muối. Khi nấu ăn, có thể tăng hương vị bằng hành, tỏi, tiêu, chanh và các loại rau thơm thay vì dùng quá nhiều muối hoặc nước chấm.

Bên cạnh đó, duy trì cân nặng phù hợp, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia và kiểm soát đường huyết giúp hỗ trợ sức khỏe gan. Người mắc tiểu đường, béo phì hoặc có nguy cơ bệnh gan nên trao đổi với bác sĩ về việc đánh giá và theo dõi tình trạng gan.

Giảm muối là bước thiết thực để bảo vệ sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát biến chứng ở người mắc bệnh gan. Tuy nhiên, chế độ ăn cần được điều chỉnh phù hợp với từng bệnh lý, thay vì xem việc giảm muối là biện pháp điều trị bệnh gan độc lập.