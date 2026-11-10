Vào lúc 20 giờ thứ ba, ngày 10.11.2026, các chuyên gia Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ tư vấn về những bệnh lý mạn tính thường gặp, nguy cơ trẻ hóa, các hạng mục khám và xét nghiệm cần thiết, cách đọc chỉ số sức khỏe để nhận diện sớm bất thường và kiểm soát nguy cơ bệnh.

Các chuyên gia tham gia chương trình gồm:

TS-BS Ngô Chí Cương, Phó trưởng khoa Nội Tổng hợp.

TS-BS Nguyễn Thị Duyên, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch.

ThS-BS.CKII Hà Tuấn Hùng, Phó trưởng khoa Nội thận - Lọc máu.

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy; Tâm Anh Hospital; Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao Tâm Anh; Khoa Nội tổng hợp; Nutrihome. YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. TikTok: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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