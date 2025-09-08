Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh 'mắt lười' ở trẻ nhỏ cần được can thiệp sớm

Liên Châu
Liên Châu
08/09/2025 04:16 GMT+7

Theo Khảo sát của Hội đồng Nhãn khoa VN năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30 - 40% lứa tuổi đi học.

Ở Hà Nội và TP.HCM, hơn 50% trẻ ở lứa tuổi này bị ảnh hưởng tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm đa số. Thói quen học tập chưa đúng, sử dụng quá mức thiết bị điện tử là các nguyên nhân chủ yếu.

Tật khúc xạ ở trẻ em cần được can thiệp sớm, hiệu quả

Tật khúc xạ ở trẻ em cần được can thiệp sớm, hiệu quả

ẢNH: THÚY ANH

Thông tin trên được Th.S-BS Đinh Thị Phương Thủy, chuyên gia nhãn khoa, Giám đốc Bệnh viện Đông Đô, cho biết tại hội thảo quốc tế về chăm sóc mắt trẻ em vừa tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu về nhãn khoa quốc tế và VN, cùng cập nhật tiến bộ mới trong tầm soát, chăm sóc, điều trị bệnh về mắt ở trẻ em.

Theo bác sĩ Thủy, trẻ em có thể gặp nhiều vấn đề về mắt, từ tật khúc xạ phổ biến như: cận, viễn, loạn thị đến các bệnh lý phức tạp hơn như nhược thị (mắt lười), lác mắt, tăng nhãn áp bẩm sinh. Trong đó, nhược thị chiếm khoảng 1-5% trẻ dưới 6 tuổi.

Một số trường hợp còn có nguy cơ viêm kết mạc, rung giật nhãn cầu, là tình trạng khiến mắt di chuyển không kiểm soát, đe dọa thị lực nếu không can thiệp kịp thời. Bệnh viện Đông Đô và các đối tác sẽ xây dựng hệ sinh thái nhãn khoa hiện đại, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến về nhãn khoa tại VN giúp phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ nhỏ bệnh lý thị giác.

