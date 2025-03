Bệnh nhân 'kiện' bác sĩ vì dương tính viêm gan B dù đã tiêm vắc xin

Viêm gan B dù đã tiêm vắc xin

Hội nghị khoa học cập nhật các kỹ thuật mới nhất về chẩn đoán điều trị bệnh truyền nhiễm được Hội Truyền nhiễm Việt Nam tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 20 - 21.3.

Xét nghiệm chính xác virus viêm gan B và C giúp người bệnh được điều trị đúng tình trạng bệnh ANH: LIÊN CHÂU

Thông tin trong phiên thảo luận hôm nay 20.3, PGS-TS Bùi Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội Gan mật TP.HCM, cho biết tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm viêm gan virus (B, C) có xu hướng giảm, do đã có chiến lược tiêm vắc xin viêm gan B, bao gồm tiêm vắc xin viêm gan B trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, xu hướng tử vong do viêm gan virus giảm chậm, do vẫn còn nhiều người hiện nhiễm và chưa tiếp cận điều trị, hoặc không tuân thủ điều trị đầy đủ.

Theo ước tính, trên toàn cầu chỉ có khoảng 13% trong số 254 triệu người nhiễm viêm gan virus B được chẩn đoán và 3% được điều trị. Việt Nam đặt mục tiêu đến 2030 có 60% người nhiễm viêm gan virus B và C đủ tiêu chuẩn điều trị được điều trị thuốc kháng virus.

Bác sĩ Hoàng cho rằng, bị bỏ sót chẩn đoán, chẩn đoán muộn viêm gan virus B và C cũng làm giảm cơ hội được điều trị bệnh. Thực tế bác sĩ đã ghi nhận các ca viêm gan virus B tiến triển nặng dù bệnh nhân từng tiêm vắc xin viêm gan B. Nguyên nhân có thể do bệnh nhân đã nhiễm virus viêm gan B nhưng khi xét nghiệm thông thường không phát hiện ra. Trong trường hợp này, việc tiêm vắc xin viêm gan B không có hiệu quả, bệnh vẫn tiến triển nhưng người bệnh lại không biết tình trạng sức khỏe của mình.

Các chuyên gia lưu ý, nếu chỉ xét nghiệm HBsAg thông thường thì có nguy cơ bỏ sót viêm gan virus B. Do đó, cần chú trọng xét nghiệm chuyên sâu Anti-HBs, Anti-HBc giúp phát chính xác viêm gan virus B và C, giúp người bệnh được theo dõi, chỉ định điều trị đúng với tình trạng bệnh, tránh diễn biến nặng gây xơ gan, ung thư gan.

Trao đổi bên lề hội nghị, bác sĩ Hoàng cũng chia sẻ thêm, kết quả xét nghiệm virus gây viêm gan liên quan độ nhạy và chất lượng xét nghiệm. Do chất lượng xét nghiệm viêm gan virus rất khác nhau nên nhiều bệnh nhân đã "kiện" bác sĩ, khi họ được phát hiện dương tính virus viêm gan B, dù trước đó đã có kết quả âm tính ở một nơi khác.

"Với các trường hợp như vậy, bác sĩ sẽ căn cứ thêm trên lâm sàng (triệu chứng bệnh), các xét nghiệm về chức năng gan để giải thích cho bệnh nhân", bác sĩ Hoàng cho biết.