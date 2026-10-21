Bệnh nhi nhập viện tăng mạnh ở Huế, cảnh báo trẻ sốt cao khó hạ

Vào thời điểm giao mùa, tại khu vực miền Trung, bệnh nhi đến khám và nhập viện tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến.

Xuất hiện tình trạng bệnh nhi sốt cao, không đáp ứng với thuốc hạ sốt

Theo thông tin từ Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, từ tháng 9 đến nay lượng bệnh nhi đến khám, nhập viện điều trị tăng cao. Tuần cao nhất của tháng 9 có 2.264 bệnh nhi tới khám, trong đó 557 em phải nhập viện điều trị.

Bệnh nhi đến khám tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Tính riêng 3 tuần gần đây có 4.936 em đến khám, trong đó 1.804 em nhập viện điều trị, phần lớn bệnh nhi ở Huế và các địa phương miền Trung.

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Thị Hạnh Chân, Phó giám đốc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết bệnh nhi đến khám và điều trị với các bệnh thường gặp như viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi; các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng đang vào mùa.

Đáng chú ý, theo bác sĩ Hạnh Chân, có những trẻ sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thậm chí xuất hiện co giật phải nhập viện để theo dõi và điều trị tích cực. Những trường hợp này khiến gia đình lo lắng, đồng thời đặt ra yêu cầu theo dõi sát diễn biến bệnh, tránh chủ quan khi trẻ có dấu hiệu bất thường.

Chị Lê Thị Hiền (ở đường Phan Chu Trinh, phường An Cựu, thành phố Huế) cho hay con của chị năm nay 7 tuổi đang chơi bình thường thì bị sốt 39 - 40 độ. "Cháu nó sốt liên tục, tôi lau người cháu bằng nước ấm và cho uống thuốc hạ sốt cũng không hạ nhiệt là bao. Vì vậy tôi đã đưa cháu đến Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế. Đến đây rồi thì tôi yên tâm", chị Hiền kể.

Nhiều bệnh nhi sốt cao không đáp ứng thuốc hạ sốt ở nhà đã dẫn đến co giật, phải nhập viện ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Lý giải tình trạng trên, bác sĩ Hạnh Chân cho rằng giai đoạn giao mùa khiến nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển và làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng kém hoặc có bệnh nền dễ bị ảnh hưởng hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý không nên quy toàn bộ nguyên nhân gia tăng bệnh nhi cho thời tiết. Nguy cơ mắc bệnh còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, sức đề kháng và khả năng phòng bệnh của từng trẻ.

Chủ động phòng bệnh cho trẻ, tránh lây nhiễm chéo

Trước diễn biến trên, bác sĩ Hạnh Chân khuyến cáo phụ huynh tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho trẻ, trước hết là giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Trẻ cần được hướng dẫn rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi và khi tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ nhiễm bẩn.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng đầy đủ, phù hợp với độ tuổi giúp trẻ duy trì sức khỏe và hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi trẻ mắc bệnh, gia đình nên hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác; trẻ đang bệnh cũng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc phù hợp.

Trong bối cảnh lượng bệnh nhi đến khám tăng cao, bệnh viện phải tăng cường bố trí giường bệnh, có thời điểm bệnh nhi phải nằm ghép hoặc sử dụng khu vực hành lang khi thiếu giường. Công tác sắp xếp, theo dõi và hạn chế lây nhiễm chéo vì vậy càng trở nên quan trọng.

"Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi sốt cao kéo dài, mệt nhiều, khó thở, co giật hoặc không đáp ứng với xử trí thông thường. Không nên tự ý sử dụng thuốc hay trì hoãn việc thăm khám khi tình trạng trẻ diễn biến xấu", bác sĩ Hạnh Chân chia sẻ.