Bệnh nhi thủng ruột do nuốt xương cá

Chiều 3.11, bác sĩ Nguyễn Phước Lộc, Phó giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhi bị xương cá đâm thủng ruột.

Em T.Q.T đang điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng TRẦN THANH PHONG

Theo bác sĩ Lộc, ngày 31.10, em T.Q.T (15 tuổi, ngụ H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải, kèm sốt cao. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện ruột thừa bị viêm, đường kính 7,2 mm, chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và tiến hành mổ nội soi.

Khi nội soi ổ bụng, bác sĩ thấy có ít dịch đục, ruột thừa viêm sung huyết to. Kiểm tra phát hiện túi thừa meckel viêm to (túi thừa meckel ở ruột non, do bất thường bẩm sinh), gần đầu túi thừa thủng một lỗ. Trong lúc nội soi, một dị vật là xương cá rơi ra từ lỗ thủng của túi thừa dài khoảng 10 mm. Bác sĩ tiến hành cắt ruột thừa viêm, cắt đoạn hồi tràng chứa túi thừa, dẫn lưu ổ bụng thành công. Sau 3 ngày nội soi, bệnh nhi vận động, ăn uống khá và tiếp tục điều trị.

Gia đình bệnh nhi cho biết, trước khi nhập viện 4 ngày, T. có ăn cơm với cá, sau đó đau bụng âm ỉ, gia đình tự mua thuốc uống giảm đau. Đến khi T. đau bụng nhiều, gia đình đưa đến Trung tâm y tế H.Mỹ Xuyên khám và được chẩn đoán đau bụng không xác định, theo dõi viêm ruột thừa cấp.

Theo bác sĩ Lộc, dị vật đường tiêu hóa có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em. Nhiều dị vật nhỏ, có thể không cản quang nên rất khó phát hiện. Đối với T., đây là trường hợp khá hiếm gặp, em có túi thừa meckel, dị vật khá nhỏ nhưng lại rơi vào và đâm thủng túi thừa. Dị vật khi vào đường tiêu hóa có thể gây tổn thương bất cứ nơi nào trên đường đi của ống tiêu hóa, như: Tắc nghẽn, viêm loét, chảy máu, tạo thành đường rò, thủng, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết… nếu không xử trí kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Lộc khuyến cáo các bậc phụ huynh nên khuyên con trẻ khi ăn phải nhai kỹ; cẩn trọng khi cho trẻ ăn thức ăn có xương, không cho trẻ ngậm tăm, đinh, đồng xu, hạt trái cây... Nếu không may, trẻ nuốt phải dị vật phải đến ngay các cơ sở y tế để được kiểm tra, tư vấn, theo dõi và xử trí kịp thời để tránh các biến chứng xảy ra. Tuyệt đối không cố cho trẻ nuốt thêm thức ăn với mục đích làm dị vật "trôi" xuống, có thể làm tổn thương thêm đường tiêu hóa, bệnh diễn biến phức tạp hơn.