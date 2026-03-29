Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh tay chân miệng diễn tiến nhanh, bác sĩ khuyến cáo nguyên tắc phòng bệnh ‘3 sạch’

Như Quyên
29/03/2026 16:16 GMT+7

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), số ca mắc tay chân miệng đang tăng mạnh ở mức báo động, trong đó có nhiều ca tử vong.

Cụ thể, số ca mắc mới lên đến 837 chỉ trong tuần 11 năm 2026 (từ 9.3 đến 15.3), tăng hơn 97% so với trung bình 4 tuần trước với nhiều ổ dịch ở trường học và cộng đồng.

Đáng lo ngại, cơ quan y tế ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus EV71 (chiếm 25% mẫu khảo sát) có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng thần kinh và hô hấp nghiêm trọng, liên quan phần lớn các ca tử vong nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Vắc xin phòng bệnh tay chân miệng dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới

ẢNH MINH HỌA: VNVC

Không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, với 2 đợt cao điểm rơi vào tháng 3 - 5 và tháng 9 - 12. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa do tiếp xúc với dịch tiết nước bọt, phân hoặc các vật dụng nhiễm virus.

Bác sĩ Chính lưu ý phụ huynh cần theo dõi sát vì bệnh tay chân miệng có thể diễn tiến nhanh. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo sau:

  • Giật mình, hốt hoảng, chới với.
  • Sốt cao kéo dài, khó hạ.
  • Ngủ li bì, lừ đừ hoặc quấy khóc bất thường.
  • Run giật tay chân.
  • Nôn ói nhiều.
  • Bỏ bú, ăn uống kém rõ rệt.

Ngay khi nghi ngờ hoặc xác định trẻ mắc bệnh, cần cho trẻ nghỉ học và cách ly tại nhà ít nhất 7 - 10 ngày, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác để tránh lây lan trong cộng đồng. Khi chăm sóc, cần lưu ý không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng phù hợp, cho trẻ ăn thức ăn mềm, dễ nuốt.

Nguyên tắc “3 sạch” phòng tay chân miệng

Trong bối cảnh bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc chủ động phòng ngừa và chú ý trong sinh hoạt hằng ngày đang trở thành giải pháp then chốt.

Bác sĩ Chính khuyến cáo người dân nên thực hiện nguyên tắc “3 sạch”:

  • Ăn uống sạch.
  • Giữ nhà cửa, đồ chơi và vật dụng trẻ tiếp xúc luôn sạch.
  • Rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chăm sóc trẻ.

Đồng thời, cần thu gom, xử lý phân và chất thải đúng cách để hạn chế lây lan virus qua đường tiêu hóa.

Tháng 3.2026, Bộ Y tế đã phê duyệt vắc xin phòng tay chân miệng. Đây được kỳ vọng sẽ là giải pháp phòng ngừa quan trọng, góp phần giảm nguy cơ bệnh nặng trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận