Bệnh tay chân miệng diễn tiến nhanh, bác sĩ khuyến cáo nguyên tắc phòng bệnh ‘3 sạch’

Cụ thể, số ca mắc mới lên đến 837 chỉ trong tuần 11 năm 2026 (từ 9.3 đến 15.3), tăng hơn 97% so với trung bình 4 tuần trước với nhiều ổ dịch ở trường học và cộng đồng.

Đáng lo ngại, cơ quan y tế ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus EV71 (chiếm 25% mẫu khảo sát) có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng thần kinh và hô hấp nghiêm trọng, liên quan phần lớn các ca tử vong nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Vắc xin phòng bệnh tay chân miệng dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới ẢNH MINH HỌA: VNVC

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, với 2 đợt cao điểm rơi vào tháng 3 - 5 và tháng 9 - 12. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa do tiếp xúc với dịch tiết nước bọt, phân hoặc các vật dụng nhiễm virus.

Bác sĩ Chính lưu ý phụ huynh cần theo dõi sát vì bệnh tay chân miệng có thể diễn tiến nhanh. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo sau:

Giật mình, hốt hoảng, chới với.

Sốt cao kéo dài, khó hạ.

Ngủ li bì, lừ đừ hoặc quấy khóc bất thường.

Run giật tay chân.

Nôn ói nhiều.

Bỏ bú, ăn uống kém rõ rệt.

Ngay khi nghi ngờ hoặc xác định trẻ mắc bệnh, cần cho trẻ nghỉ học và cách ly tại nhà ít nhất 7 - 10 ngày, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác để tránh lây lan trong cộng đồng. Khi chăm sóc, cần lưu ý không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng phù hợp, cho trẻ ăn thức ăn mềm, dễ nuốt.

Nguyên tắc “3 sạch” phòng tay chân miệng

Trong bối cảnh bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc chủ động phòng ngừa và chú ý trong sinh hoạt hằng ngày đang trở thành giải pháp then chốt.

Bác sĩ Chính khuyến cáo người dân nên thực hiện nguyên tắc “3 sạch”:

Ăn uống sạch.

Giữ nhà cửa, đồ chơi và vật dụng trẻ tiếp xúc luôn sạch.

Rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chăm sóc trẻ.

Đồng thời, cần thu gom, xử lý phân và chất thải đúng cách để hạn chế lây lan virus qua đường tiêu hóa.

Tháng 3.2026, Bộ Y tế đã phê duyệt vắc xin phòng tay chân miệng. Đây được kỳ vọng sẽ là giải pháp phòng ngừa quan trọng, góp phần giảm nguy cơ bệnh nặng trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp.