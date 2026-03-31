Bệnh tay chân miệng tăng cao: Vắc xin vẫn chờ công bố giá

Liên Châu
31/03/2026 20:53 GMT+7

Số ca bệnh tay chân miệng tăng liên tục từ tháng 1 năm nay tại nhiều tỉnh, thành nhưng chỉ áp dụng các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu. Vắc xin bệnh tay chân miệng đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam nhưng đang chờ doanh nghiệp công bố giá.

Chiều 31.3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 4 ca bệnh tay chân miệng tử vong. Trước đó, Viện Pasteur TP.HCM (đơn vị thuộc Bộ Y tế) thông tin, riêng khu vực phía nam ghi nhận 8 ca bệnh tay chân miệng tử vong, trong số hơn 17.000 ca bệnh ghi nhận.

Về diễn biến lây nhiễm bệnh tay chân miệng tại các tỉnh, thành, theo các báo cáo của Bộ Y tế, gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp, tăng cao so với thời điểm tháng 1 (đến hơn nửa đầu tháng 1.2026, cả nước ghi nhận 7.963 trường hợp mắc, không có ca tử vong).

Vắc xin bệnh tay chân miệng vừa được Cục Quản lý dược cấp phép hôm 17.3, hiện chưa có giá được công bố

Lý giải về nguyên nhân các ca bệnh tay chân miệng bùng phát, dù đây không phải là bệnh mới, một chuyên gia về y tế dự phòng cho rằng, chúng ta có biết về bệnh này, không phải là bệnh mới và tác nhân gây bệnh vẫn là chủng EV71 lưu hành, là chủng gây bệnh nặng, nhưng cũng chỉ là áp dụng các biện pháp dự phòng không đặc hiệu (vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường) chứ từ trước đến nay chưa có vắc xin, là biện pháp đặc hiệu. 

Chuyên gia cũng lưu ý, dịch bệnh nặng hay nhẹ, bùng phát mạnh hay thấp, là do đặc điểm dịch tễ, bao gồm các yếu tố liên quan như môi trường, thời tiết khí hậu, tình trạng miễn dịch cộng đồng…

"Hiện, vắc xin phòng bệnh tay chân miệng đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, hy vọng sẽ giúp cho phòng bệnh và giải quyết dịch một cách hiệu quả, bền vững. Nhưng vắc xin chỉ phòng được chủng EV71. Tay chân miệng còn mắc do các chủng virus đường ruột khác nhưng gây bệnh nhẹ hơn", chuyên gia lưu ý thêm.

Liên quan vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do EV71, thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, vắc xin Envacgen (phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71) là vắc xin bệnh tay chân miệng đầu tiên được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (ngày 17.3.2026), với hiệu lực 3 năm.

Envacgen được chỉ định tạo miễn dịch một cách chủ động cho trẻ nhỏ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, nhằm phòng bệnh do nhiễm Enterovirus 71 (EV71).

"Tuy nhiên, đến thời điểm này (chiều 31.3), chưa có đơn vị nào nộp hồ sơ công bố giá vắc xin  Envacgen. Theo quy định hiện hành, giá vắc xin là một trong các điều kiện để cung ứng ra thị trường, sau khi được cấp phép lưu hành", một chuyên gia của Cục Quản lý dược cho hay. 

Theo Bộ Y tế, EV71 là tác nhân gây bệnh tay chân miệng có độc lực cao, có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử vong.

Đơn vị giám sát dịch dự báo, dịch tay chân miệng tại một số tỉnh phía nam có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là ca nặng.

Tin liên quan

Hà Nội thông tin về 17 ca Covid-19 và các ổ dịch tay chân miệng

Hà Nội thông tin về 17 ca Covid-19 và các ổ dịch tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại 12 phường, xã trong tuần qua. Đồng thời ghi nhận thêm 233 ca bệnh và 2 ổ dịch tay chân miệng trong trường học.

Virus EV71 gây bệnh tay chân miệng có độc lực cao

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế Cục quản lý dược tay chân miệng vắc xin Việt Nam
