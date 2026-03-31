Sức khỏe

Virus EV71 gây bệnh tay chân miệng có độc lực cao

Liên Châu
31/03/2026 17:00 GMT+7

Enterovirus 71 (EV71) là tác nhân gây bệnh tay chân miệng có độc lực cao. Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các bệnh viện, sở y tế các tỉnh, thành cả nước sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm bệnh tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chiều 31.3, Bộ Y tế cho biết, trong gần 3 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong). Trong đó, khu vực phía nam ghi nhận 18.031 trường hợp, chiếm 71,9% số ca mắc cả nước.

Gần 93% ca bệnh tay chân miệng là trẻ 1 - 5 tuổi. Bộ Y tế đã có hướng dẫn cách phòng bệnh cho trẻ nhỏ.

ẢNH: TL

Số ca bệnh tay chân miệng chủ yếu gặp ở nhóm trẻ từ 1 - 5 tuổi (92,7%).

Số bệnh nhi đến khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía nam như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện nhi đồng thành phố, bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố và các bệnh viện chuyên khoa nhi, chuyên khoa sản nhi các tỉnh tăng nhanh, trong đó có nhiều ca nặng.

Đặc biệt, các kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng Enterovirus 71 (EV71) là tác nhân có độc lực cao, có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử vong.

Trước thực tế đó, chiều 31.3, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi các bệnh viện, các sở y tế toàn quốc, yêu cầu giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; giám đốc sở y tế các tỉnh, thành rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với diễn biến tình hình bệnh.

Trong đó, chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức khám, thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị trong tình huống gia tăng các trường hợp bệnh nhi nghi mắc tay chân miệng, bệnh nhi tay chân miệng đến khám bệnh và nhập viện.

Cần tăng cường truyền thông trực tiếp và gián tiếp để người nhà người bệnh, nhân viên y tế, học viên, sinh viên… hiểu rõ về bệnh tay chân miệng (tác nhân gây bệnh, đường lây truyền, lứa tuổi thường gặp, biểu hiện chính, biến chứng, và các biện pháp phòng bệnh…).

Kiểm soát nguy cơ ổ bệnh tay chân miệng

Với cơ sở điều trị, Bộ Y tế yêu cầu chủ động bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng đã được Bộ Y tế ban hành.

Tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng, nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế tham gia khám, điều trị bệnh tay chân miệng. Các địa phương cần tăng cường năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế dự phòng trong công tác giám sát dịch tễ;

Bộ Y tế cũng lưu ý, các cơ sở điều trị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định; kiểm soát lây nhiễm chéo, không để xảy ra các ổ dịch trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

