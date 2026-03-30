8 ca tay chân miệng tử vong: Trường học TP.HCM làm gì?

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 29.3, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương làm trưởng đoàn trực tiếp vào TP.HCM kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết số ca mắc tay chân miệng tại TP.HCM đang gia tăng. Trong 12 tuần đầu năm 2026, các bệnh viện tại TP.HCM tiếp nhận 10.886 ca tay chân miệng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, có 1.992 ca nhập viện, 221 ca nặng từ độ 2B trở lên. Đáng chú ý, bệnh nhi ngoại tỉnh chiếm tới 51% số ca nặng.

Truyền thông tới cha mẹ trẻ cách phòng chống dịch bệnh tay chân miệng

Ngày 30.3, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, cô Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, TP.HCM, cho biết thời gian này nhà trường tăng cường đăng thông tin, poster, hình ảnh tuyên truyền về nhận biết các ca tay chân miệng, biểu hiện, cách phòng tránh bệnh tới phụ huynh, theo lời khuyên từ Bộ Y tế.

Thông tin tuyên truyền nhận biết và xử trí đúng cách bệnh tay chân miệng tại trường học của Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, TP.HCM ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP



Các bài viết được gửi lên mỗi nhóm lớp, trang web trường, bảng tin tuyên truyền ở trường.

Cô Đoan cũng cho hay, các giáo viên, nhân viên trong trường mầm non này cũng được gửi video "Hướng dẫn giáo viên nhận diện và xử trí trẻ mắc bệnh tay chân miệng" do HCDC cung cấp. Việc phát hiện sớm, xử trí kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - cơ sở y tế sẽ giúp hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Góc truyền thông tại Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, TP.HCM nhắc phụ huynh về phòng bệnh tay chân miệng ẢNH: H.M

Dạy trẻ biết rửa tay, biết cách thông báo với cô giáo khi trẻ mệt

Tại Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM, cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng, cho biết nhà trường đã đăng tải các thông tin về nhận biết sớm và xử trí đúng cách bệnh tay chân miệng tại trường học trên các kênh trang web nhà trường, sổ liên lạc điện tử tới phụ huynh, các nhóm lớp. Các tài liệu được cung cấp bởi HCDC.

Không gian trường học sạch sẽ, thông thoáng tại Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng ẢNH: THÚY HẰNG

Đồng thời, ban giám hiệu gửi các bài giảng của HCDC về vai trò của giáo viên trong phòng, chống bệnh tay chân miệng. Giáo viên có vai trò cung cấp các thông tin đến phụ huynh, đặc biệt khi xuất hiện ổ dịch; nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh, thông báo, nhắc nhở phụ huynh; hướng dẫn trẻ các biện pháp phòng bệnh.

Các giáo viên luôn dạy trẻ rửa tay với xà bông vào các thời điểm: khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi vệ sinh và khi về đến nhà, hỗ trợ trẻ rửa tay; nhắc nhở trẻ không đưa đồ chơi vào miệng, không mút tay, không cắn móng tay; dặn dò trẻ khi nào thấy mệt thì nói/thông báo ngay cho cô giáo.

Vệ sinh khử trùng trường lớp, lọc bệnh tại cả 2 điểm trường và 2 lần trong ngày cho trẻ

Ngày 30.3, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, cô Lê Cẩm Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca 14, phường Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho trẻ trong trường học, lập các phương án xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.

Công tác vệ sinh, khử khuẩn lớp học tại Trường mầm non Sơn Ca 14 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường mầm non Sơn Ca 14 thường lọc bệnh cho trẻ tại cả 2 điểm trường và 2 lần trong ngày cho trẻ: lần thứ nhất vào đầu giờ, khi trẻ đến trường và lần thứ 2 là trong ngày, khi trẻ sinh hoạt tại lớp. Ban giám hiệu, cán bộ y tế và giáo viên đón trẻ có thể thấy bé nào không khỏe ngay ở cổng trường. Trong giờ trẻ ở trên lớp, giáo viên thường xuyên đo nhiệt độ trẻ nếu thấy trẻ có biểu hiện nóng sốt và mệt mỏi, sử dụng đèn pin để kiểm tra miệng trẻ, phát hiện nốt đỏ hoặc vết loét.

Giáo viên sẽ liên hệ ngay với phụ huynh để đưa trẻ về và đi khám ở các cơ quan y tế. Khi có chẩn đoán của bác sĩ, xác định trẻ đã nhiễm bệnh, nhà trường đề nghị phụ huynh cho bé nghỉ học theo thời gian quy định.

"Để phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học, các giáo viên vệ sinh khử trùng môi trường lớp với dung dịch Javel. Tách các đồ chơi thường ngày của trẻ để ngâm rửa, gối, nệm nằm của trẻ được thay mới hoàn toàn. Nệm gối đang sử dụng trước đó được giặt tẩy và phơi nắng. Thường xuyên cho trẻ rửa tay sau mỗi hoạt động. Lịch vệ sinh khử trùng cũng được thực hiện liên tục theo quy định 10 ngày. Để phòng chống lây lan, các lớp bên cạnh lớp có trẻ bị bệnh cũng thực hiện việc vệ sinh khử khuẩn. Trường ngưng sử dụng khăn vải mà sẽ dùng khăn giấy ướt và khô trong sinh hoạt hàng ngày để hạn chế nguồn lây", cô Linh cho hay.

Bên cạnh đó, trong khẩu phần ăn uống ở trường, nhà trường tăng cường cho trẻ uống nước ép trái cây, nước cam, chanh để tăng thêm vitamin - sức đề kháng cho trẻ.

Trường mầm non Sơn Ca 14 làm sạch, khử khuẩn đồ chơi của trẻ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đồng thời, trường mầm non này cũng lồng ghép trong các buổi học chuyên môn của giáo viên, tập huấn thêm về kỹ năng phòng chống dịch bệnh, phát hiện trẻ bệnh…

Nhà trường dùng các clip, tài liệu truyền thông về bệnh tay chân miệng của HCDC, phát vào các buổi sáng tại sân, sảnh trường để truyền thông đến phụ huynh học sinh. Đồng thời, gửi tài liệu đến phụ huynh qua Zalo, Facebook.

Ứng dụng công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin cũng mang lại nhiều hiệu quả trong chăm sóc, quản lý sức khỏe trẻ. Tại một hội thảo về trường học số mới đây, Trường mầm non 9, phường Khánh Hội, cô Lê Thị Thanh Phương, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ nhà trường ứng dụng công nghệ để quản lý tình hình sức khỏe trẻ.

Mỗi trẻ nếu ngày nào không đến trường sẽ được phụ huynh xin phép nghỉ học bằng ứng dụng (app) trên điện thoại di động, trong đây cũng thống kê rõ lý do vì sao bé vắng học. Nếu bé bệnh, sốt nên nghỉ học, nhà trường sẽ phân loại thành cột riêng, lưu ý rõ những biểu hiện trẻ này có, đồng thời giáo viên sẽ cập nhật tình hình sức khỏe trẻ để kịp thời theo dõi sức khỏe các trẻ còn lại trong lớp, cách ly nếu cần...

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi - Nhiễm, Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng, cho biết bệnh tay chân miệng thường lây qua đường tiêu hóa, tiếp xúc dịch tiết, thường gặp ở trẻ nhà trẻ, mẫu giáo (dưới 5 tuổi). Dấu hiệu nhận biết bệnh là trẻ sốt nhẹ hoặc cao, loét miệng đau, có bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông; trẻ bỏ ăn, quấy khóc. Cách phòng bệnh là rửa tay bằng xà phòng, khử khuẩn đồ chơi, không cho trẻ bệnh đến lớp, ăn chín uống sôi.

"Phụ huynh phải theo dõi sát trẻ trong 7 ngày đầu, cho trẻ ăn mềm, dễ nuốt, không tự ý dùng thuốc. Với trường học, để phòng ngừa bệnh tay chân miệng, cần phải theo dõi trẻ sốt; cách ly trẻ bệnh; khử khuẩn lớp học hàng ngày", bác sĩ Hà khuyến cáo.

Trẻ nhỏ Trường mầm non Sơn Ca 14 vệ sinh, rửa tay sạch sẽ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trong các công văn ban hành từ trước đến nay, Sở GD-ĐT TP.HCM luôn nhấn mạnh công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố, trong đó đặc biệt ưu tiên "đảm bảo an toàn tuyệt đối" cho trẻ mầm non. Phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở trường học, nhà trường phối hợp với y tế phường/xã địa bàn, phối hợp với cha mẹ trẻ trong chăm sóc, phòng ngừa các dịch bệnh là nhiệm vụ của mỗi đơn vị.