Để trẻ 3 - 4 tuổi đến trường nhiều hơn

C HÊNH LỆCH LỚN GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố tình hình tỷ lệ huy động trẻ 3 - 4 tuổi đến trường năm 2025 ở 168 phường, xã, đặc khu trong thành phố sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Tỷ lệ trung bình huy động trẻ 3 tuổi đến trường là 66.932/82.198 trẻ, đạt 81,43%; trẻ 4 tuổi đến trường là 106.453/116.986 trẻ, đạt 91%.

Nhiều địa phương có tỷ lệ huy động trẻ 3 - 4 tuổi đến trường cao, đạt 100%, như P.Xuân Hòa, P.Bàn Cờ, P.Lái Thiêu, P.Bình Hòa, P.Thuận An, P.Phú Mỹ, P.Tân Phước…

Về trẻ 4 tuổi, có nơi trẻ đến trường đạt từ trên 95% đến hơn 99% như P.Tân Thới Hiệp (97,2%); P.Tân Sơn Nhất (95,54%); P.An Nhơn (96,09%); P.An Hội Đông (95,74%), P.Đức Nhuận (98,66%); P.Bến Thành (97,56%); P.Khánh Hội (99,85%); P.Bình Tân (98,16%); P.Bình Dương (99,91%); P.Trừ Văn Thố (96,95%); P.Thới Hòa (99,76%); P.Hòa Lợi (99,6%)…

Song có những xã phường tỷ lệ này chỉ hơn 53% hoặc hơn 60% như xã Long Hòa (63,43%); xã Thường Tân (62,59%); P.Tân Uyên (67,33%); P.Chánh Hiệp (69,74%); P.Bình Thới (63,91%); P.Phú Thọ (69,29%); P.Tân Phú (66,02%); xã An Nhơn Tây (58,66%)… và thấp nhất là xã Hóc Môn với 53,36%...

Tỷ lệ trẻ 3 tuổi được huy động đến trường còn thấp hơn ở nhiều địa phương. Xã An Nhơn Tây huy động được 41,87% trẻ; tỷ lệ này ở xã Thái Mỹ là 57,7%; xã Phú Hòa Đông là 59,66%; xã Bình Mỹ là 46,5%; xã Hóc Môn là 44,46%; xã Bà Điểm là 54,9%; P.Tây Thạnh là 49,89%; P.Vườn Lài là 46,48%; thậm chí ở P.Phú Thọ, tỷ lệ trẻ 3 tuổi đến trường chỉ đạt 38,96%.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, căn cứ quy định của Nghị định số 277/2025/NĐ-CP, TP.HCM cần ít nhất 90% trẻ từ 3 - 4 tuổi đến trường để đảm bảo lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi trong thời gian tới.

Đ ẾN TRƯỜNG SỚM, TRẺ CÓ NHỮNG LỢI ÍCH GÌ ?

Hiệu trưởng một trường mầm non công lập tại khu vực 1 TP.HCM cho biết, bằng quan sát của cô, tại nhiều phường, xã ở địa bàn trung tâm, nơi nhiều lao động, nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, tỷ lệ trẻ ra lớp rất đông, từ khi trẻ 25 - 36 tháng. Ngược lại, những nơi khác, tỷ lệ trẻ 3 - 4 tuổi ra lớp chưa cao vì phụ huynh có tâm lý con "cứng cáp hơn" mới cho đi học. Có nhiều lý do đưa ra như nhà có ông bà chăm, nhà có nhiều người giúp việc, gia đình lo con đi học sớm sẽ bệnh vặt hoặc e ngại cơ sở vật chất, sự chăm sóc của đội ngũ giáo viên, nhân viên ở cơ sở giáo dục không bằng ở nhà; trẻ có vấn đề cần chăm sóc giáo dục đặc biệt…

Song thực tế, trẻ đến trường sớm có nhiều lợi ích. Cô Trần Thị Hường, giáo viên lớp trẻ 25 - 36 tháng, Trường mầm non 6 (P.Xuân Hòa, TP.HCM), cho biết đến trường mầm non, trẻ không chỉ được chăm sóc, nuôi dưỡng mà được học thông qua chơi, tham gia các hoạt động giáo dục có chủ đích, để từ đó được phát triển các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ, đặc biệt đây là lứa tuổi vàng để trẻ phát triển ngôn ngữ, nhận thức.

Cô Nguyễn Huỳnh Lâm Thư, Giám đốc trải nghiệm học tập, hệ thống Trường mầm non Wisdomland (Khu vườn trí tuệ), cho hay gia đình luôn là nền tảng quan trọng nhất trong những năm đầu đời. Song song đó, môi trường mầm non phù hợp sẽ mang đến cho trẻ những trải nghiệm bổ sung - giúp con phát triển toàn diện hơn về thói quen, cảm xúc, tư duy. Khi đến trường, trẻ dần làm quen với nhịp sinh hoạt ổn định thông qua các hoạt động hằng ngày như ăn, ngủ, chơi, vận động, tới trường lớp, trẻ còn bắt đầu xây dựng những mối quan hệ đầu đời với cô giáo và bạn.

"Đến trường mầm non không phải để "học trước", mà là để trẻ có cơ hội từng bước bước ra khỏi gia đình trong một môi trường an toàn, có sự đồng hành và kết nối", cô Thư nhấn mạnh.

Bác sĩ Trí Đoàn, Trưởng khoa Nhi, Hệ thống phòng khám quốc tế Victoria Healthcare, cho hay nhiều người có quan điểm trẻ nhỏ quá thì không dám cho đi học mầm non, sợ trẻ bệnh, đó là suy nghĩ cần phải thay đổi. Những năm tháng đầu đời là khoảng thời gian lý tưởng để trẻ được học nhiều điều hay, được tạo dựng nền tảng miễn dịch tốt, để có sức khỏe tốt, từ đó có thể học được nhiều kiến thức, nhiều lĩnh vực ở các cấp học sau này. Nền tảng sức khỏe tốt, hệ miễn dịch tốt không phải tự nhiên mà có, nó phải là một quá trình như: trẻ cần được huấn luyện, có nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, được chăm sóc dinh dưỡng, được tiêm chủng vắc xin đầy đủ...

G IẢI PHÁP TĂNG TỶ LỆ TRẺ 3 - 4 TUỔI ĐẾN TRƯỜNG

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các phường, xã, đặc khu cần tiếp tục quan tâm các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục và tăng tỷ lệ huy động trẻ 3 - 4 tuổi đến trường, lớp. Nếu có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo về Sở GD-ĐT, qua Phòng Giáo dục mầm non để báo cáo UBND TP.HCM.

Cô Vũ Đỗ Thúy Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Cụm trưởng Cụm chuyên môn 5, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho rằng việc truyền thông qua các kênh fanpage chính thức, cổng thông tin điện tử của trường về các hoạt động của trẻ và cô tác động không nhỏ tới phụ huynh. Điều này giúp các gia đình hiểu và tin tưởng hơn khi thấy con em mình đến trường không chỉ để ăn, ngủ mà còn được học tập kỹ năng sống và kiến thức bổ ích. Đồng thời trường nên mở rộng các hoạt động giáo dục dành cho mọi độ tuổi và mời phụ huynh cùng tới trường tham gia.

"Việc tổ chức chuyên đề, hội thảo để các đơn vị chia sẻ cách làm hay, phương thức hiệu quả trong việc vận động, thu hút trẻ 3 - 4 tuổi ra lớp cũng là giải pháp. Đặc biệt, mô hình lớp học mở, trường học mở, công khai thông tin hoạt động trường lớp trên các kênh chính thức của trường cũng như báo chí, truyền thông luôn là cách hay, giúp phụ huynh tận mắt thấy những lợi ích và sự phát triển của trẻ khi đến trường mầm non để họ chủ động và yên tâm gửi con", cô Hiền trao đổi.

Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường vượt chuẩn Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non (trẻ sinh năm 2019) tại TP.HCM năm 2025 là 161.992 trên tổng số 162.133 trẻ; tỷ lệ 99,91% (so với chuẩn yêu cầu đạt ít nhất 85% thì vượt 14,91%). Số trẻ 5 tuổi đến trường (trẻ sinh năm 2020) là 131.185 trên tổng số 132.294 trẻ; tỷ lệ 99,16% (so với chuẩn yêu cầu đạt ít nhất 95% thì vượt 4,16%).