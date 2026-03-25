Cô giáo mỹ thuật 'xuất chiêu' làm học sinh trông ngóng được đi sinh hoạt Đội

Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu (35 tuổi) hiện là giáo viên mỹ thuật, Tổng phụ trách đội Trường tiểu học Hiếu Phụng A (Vĩnh Long). Chị Liễu nhận thức rằng giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng, hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản khác cho học sinh.

Chị Liễu cho biết sinh hoạt Sao nhi đồng là một mảng rất quan trọng của hoạt động Đội, cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong trường tiểu học, góp phần xây dựng nhân cách cho các em nhi đồng, đội viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tuy nhiên, đội ngũ phụ trách Sao là các em đội viên của khối lớp 4, 5. Phần lớn các em chưa được đào tạo bài bản, không nắm được những kiến thức cơ bản về tổ chức Đội, về tầm quan trọng của công tác Sao nhi đồng. Ngoài ra, do đặc thù ở nông thôn, ngoài thời gian học ở trường, các em còn phụ giúp gia đình việc nhà, ít hoạt động, ít được giao tiếp nên không mạnh dạn tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể, đứng trước đám đông.

Chị Liễu cùng các học sinh trong buổi sinh hoạt Sao tại trường ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu (phải) tại trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2025 ẢNH: NVCC

Từ trăn trở đó, chị Liễu nhận ra một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đội, công tác Sao nhi đồng. Đây là những "nhạc trưởng" chỉ huy cả một "dàn nhạc" nhi đồng. Nhạc trưởng có kỹ năng tổ chức các hoạt động thì cả dàn nhạc sẽ phát huy hết khả năng của mình, hoạt động đó sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục nhi đồng. Vì vậy, muốn duy trì được Sao nhi đồng phải chọn cử, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng.

Với những biện pháp bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng ở Trường tiểu học Hiếu Phụng A, hoạt động Sao nhi đồng đã trở nên có hiệu quả, phát huy tác dụng. Hoạt động tập thể trở nên sôi nổi hơn. Phong trào học được đẩy mạnh, giờ sinh hoạt Sao trở thành niềm mong đợi, trông ngóng của các học sinh.

Năm học vừa qua, chị Liễu đã mạnh dạn áp dụng các biện pháp nêu trên tại 4 trường tiểu học ở Vĩnh Long và 1 trường ở TP.HCM, thu được kết quả rất khả quan. Tỷ lệ học sinh đăng ký tham gia tích cực, tăng hơn 2 lần so với ban đầu.

Sáng kiến trên được Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiếu Phụng A công nhận. Bản thân chị Liễu được công nhận là Huấn luyện viên cấp I T.Ư tại Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2025...