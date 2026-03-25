Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ
Gương Giải thưởng Lý Tự Trọng

Cô giáo mỹ thuật 'xuất chiêu' làm học sinh trông ngóng được đi sinh hoạt Đội

Nam Long
Nam Long
25/03/2026 07:00 GMT+7

Với sáng kiến bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng ở trường, Bí thư Chi đoàn Trường tiểu học Hiếu Phụng A (Vĩnh Long) vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2026.

Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu (35 tuổi) hiện là giáo viên mỹ thuật, Tổng phụ trách đội Trường tiểu học Hiếu Phụng A (Vĩnh Long). Chị Liễu nhận thức rằng giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng, hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản khác cho học sinh.

Chị Liễu cho biết sinh hoạt Sao nhi đồng là một mảng rất quan trọng của hoạt động Đội, cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong trường tiểu học, góp phần xây dựng nhân cách cho các em nhi đồng, đội viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tuy nhiên, đội ngũ phụ trách Sao là các em đội viên của khối lớp 4, 5. Phần lớn các em chưa được đào tạo bài bản, không nắm được những kiến thức cơ bản về tổ chức Đội, về tầm quan trọng của công tác Sao nhi đồng. Ngoài ra, do đặc thù ở nông thôn, ngoài thời gian học ở trường, các em còn phụ giúp gia đình việc nhà, ít hoạt động, ít được giao tiếp nên không mạnh dạn tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể, đứng trước đám đông.

Chị Liễu cùng các học sinh trong buổi sinh hoạt Sao tại trường

ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu (phải) tại trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2025

ẢNH: NVCC

Từ trăn trở đó, chị Liễu nhận ra một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đội, công tác Sao nhi đồng. Đây là những "nhạc trưởng" chỉ huy cả một "dàn nhạc" nhi đồng. Nhạc trưởng có kỹ năng tổ chức các hoạt động thì cả dàn nhạc sẽ phát huy hết khả năng của mình, hoạt động đó sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục nhi đồng. Vì vậy, muốn duy trì được Sao nhi đồng phải chọn cử, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng.

Với những biện pháp bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng ở Trường tiểu học Hiếu Phụng A, hoạt động Sao nhi đồng đã trở nên có hiệu quả, phát huy tác dụng. Hoạt động tập thể trở nên sôi nổi hơn. Phong trào học được đẩy mạnh, giờ sinh hoạt Sao trở thành niềm mong đợi, trông ngóng của các học sinh.

Năm học vừa qua, chị Liễu đã mạnh dạn áp dụng các biện pháp nêu trên tại 4 trường tiểu học ở Vĩnh Long và 1 trường ở TP.HCM, thu được kết quả rất khả quan. Tỷ lệ học sinh đăng ký tham gia tích cực, tăng hơn 2 lần so với ban đầu.

Sáng kiến trên được Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiếu Phụng A công nhận. Bản thân chị Liễu được công nhận là Huấn luyện viên cấp I T.Ư tại Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2025...

100 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng thăm di tích nhà tù Hỏa Lò

Khám phá thêm chủ đề

Cô giáo mỹ thuật sinh hoạt Đội giải thưởng lý tự trọng Vĩnh Long Tháng Thanh niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận