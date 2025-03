Bệnh tình của Giáo hoàng Francis

Chiều qua 1.3 (sáng cùng ngày tại Ý), Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đã có một đêm yên bình và đang nghỉ ngơi, nhưng không cung cấp thêm chi tiết, theo Reuters.

Người Công giáo cầm ảnh chân dung Giáo hoàng Francis khi dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài ở thủ đô Buenos Aires (Argentina) ngày 24.2 Ảnh: AFP

"Đột nhiên trở nên tệ hơn"

Thông báo trên được đưa ra sau khi bản tin cập nhật chi tiết mới nhất về tình hình sức khỏe của Giáo hoàng Francis do Vatican công bố vào tối 28.2 cho hay vào chiều cùng ngày, "Đức Thánh cha đã có một cơn co thắt phế quản riêng lẻ", mô tả tình trạng co thắt ở đường hô hấp của ngài giống như một cơn hen suyễn. Vatican thông tin thêm rằng Giáo hoàng cũng đã "nôn mửa khi hít vào và tình trạng hô hấp đột nhiên trở nên tệ hơn", theo Reuters.

Giáo hoàng Francis sau đó đã được hút dịch để giúp loại bỏ chất nôn ra khỏi đường thở rồi được cho "thở máy không xâm lấn", theo Vatican. Tòa Thánh nhấn mạnh Giáo hoàng Francis "vẫn tỉnh táo và định hướng tốt", và đang tiếp tục các đợt điều trị.

Giáo hoàng được bầu như thế nào?

Một viên chức Vatican, không muốn nêu tên, tiết lộ rằng vấn đề về hô hấp của Giáo hoàng Francis trong ngày 28.2 không kéo dài, theo Reuters. Viên chức này cho biết thêm tình trạng thở máy của Giáo hoàng Francis bao gồm việc sử dụng mặt nạ nhẹ che mũi và miệng. Các bác sĩ của Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ mất 24 - 48 giờ để đánh giá xem đợt bệnh này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng sức khỏe lâm sàng của ngài, theo viên chức Vatican. Vị viên chức còn tiết lộ rằng Giáo hoàng Francis "chưa thoát khỏi nguy hiểm" nhưng "vẫn trong trạng thái tinh thần tốt".

Bản tin cập nhật chi tiết mới về sức khỏe của Giáo hoàng Francis được đưa ra sau khi thông tin cập nhật của 3 ngày liên tiếp cho thấy có diễn biến tích cực hơn. Trước đó, Vatican thông báo sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã có "một sự cải thiện nhẹ" khi ngài chiến đấu với tình trạng nhiễm trùng "phức tạp" do 2 hoặc nhiều vi sinh vật gây ra. Lần gần nhất Vatican mô tả ngài có "cơn khủng hoảng hô hấp giống hen suyễn kéo dài" vào ngày 22.2, nhưng không có cơn khủng hoảng nào lặp lại trước ngày 28.2.

Vẫn làm việc từ bệnh viện

Giáo hoàng Francis (89 tuổi, người Argentina) đã nằm tại Bệnh viện Gemelli ở Rome (Ý) trong 2 tuần, sau khi nhập viện vào ngày 14.2 với bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng gây ra các biến chứng khác. Đây là lần nằm viện thứ tư và là lần nằm viện dài nhất trong gần 12 năm làm giáo hoàng của ngài Francis.

Vatican chưa cho hay Giáo hoàng Francis sẽ ở lại bệnh viện trong bao lâu, nhưng hôm 28.2 đã thông báo rằng ông sẽ không chủ trì một buổi lễ thường niên vào ngày 5.3 để mở đầu mùa Chay của Kitô giáo. Buổi lễ đó sẽ do một quan chức cấp cao của Vatican phụ trách.

Tuy nhiên, Giáo hoàng Francis vẫn tiếp tục lãnh đạo Vatican từ bệnh viện. Các cuộc bổ nhiệm nhân sự cần sự chấp thuận của ngài được thông báo hằng ngày. Hôm 28.2, Vatican đã công bố một lá thư của giáo hoàng gửi cho những người tham gia khóa đào tạo của Giáo hội Công giáo tại Rome, được Giáo hoàng Francis ký kèm theo ghi chú ghi rõ rằng lá thư được gửi "từ Bệnh viện Gemelli".

Dù gặp vấn đề về sức khỏe trong những năm gần đây, Giáo hoàng Francis hiếm khi nghỉ ngơi. Vào tháng 9.2024, ông đã hoàn thành chuyến công du 4 nước, chuyến đi dài nhất trong nhiệm kỳ giáo hoàng của ông về thời gian và khoảng cách. Ông sẵn sàng noi gương người tiền nhiệm Benedict XVI, người đã từ chức vào năm 2013 vì sức khỏe yếu. Tuy nhiên, trước khi nhập viện vào ngày 14.2, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần nói rằng vẫn chưa đến lúc từ chức, theo AFP.