Một bác sĩ chuyên khoa hậu môn trực tràng cho biết, tổn thương của bệnh tổ lông (áp xe, hay rò vùng cùng cụt) là một dạng nang có chứa các mảnh vụn lông, tóc và da, có thể bị nhiễm trùng thứ phát xảy ra trong rãnh mông hay vùng cùng cụt. Bệnh tổ lông vùng cùng cụt là tình trạng các nang lông bị nhiễm trùng, nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải.

"Cơ chế" gây tổ lông vùng cùng cụt có thể do cử động của 2 mông tạo nên lực hút khiến lông bị hút sâu vào da. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, do 2 mông cọ xát và lực cắt trong rãnh mông khiến lông khoan sâu vào da; hoặc do lông gãy, rụng và tập trung vào rãnh mông…

Tần suất mới mắc bệnh tổ lông vùng cùng cụt là 26/100.000; trong đó thường gặp ở lứa tuổi 15 - 30 (có sự tác động hormone sinh dục lên nang lông), ít gặp ở người trên 40 tuổi.

Bệnh tổ lông có thể tái phát phức tạp gây viêm. Cần lưu ý phân biệt bệnh tổ lông với viêm mủ tuyến mồ hôi (thường đi kèm với bệnh tổ lông), rò hậu môn, u hạt giang mai; viêm tủy xương ở xương cùng rò ra ngoài da; nang trước xương cùng… Nhiều trường hợp bị xoang tổ lông quanh hậu môn tương tự rò hậu môn. Các yếu tố nguy cơ cao liên quan bệnh tổ lông như: béo phì, vệ sinh kém; tiền sử viêm nang lông hay nhọt ở những vùng khác của cơ thể; người có chứng rậm lông.

Bác sĩ lưu ý bệnh tổ lông gặp ngày càng nhiều; điều trị có nhiều phương pháp, tùy thuộc tình trạng nhưng dễ nhiễm trùng vết thương và tái phát.