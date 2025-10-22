Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh tổ lông vùng cùng cụt

Nam Sơn
Nam Sơn
22/10/2025 09:05 GMT+7

Bệnh tổ lông (còn gọi là bệnh xoang tổ lông) vùng cùng cụt gặp ngày càng nhiều trong thực tế tại cơ sở điều trị chuyên khoa. Hình ảnh tổ lông là các lõm da trong rãnh giữa 2 mông và lông ở bên trong. Bệnh nhân thường ở độ tuổi 15 - 30.

Một bác sĩ chuyên khoa hậu môn trực tràng cho biết, tổn thương của bệnh tổ lông (áp xe, hay rò vùng cùng cụt) là một dạng nang có chứa các mảnh vụn lông, tóc và da, có thể bị nhiễm trùng thứ phát xảy ra trong rãnh mông hay vùng cùng cụt. Bệnh tổ lông vùng cùng cụt là tình trạng các nang lông bị nhiễm trùng, nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải.

"Cơ chế" gây tổ lông vùng cùng cụt có thể do cử động của 2 mông tạo nên lực hút khiến lông bị hút sâu vào da. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, do 2 mông cọ xát và lực cắt trong rãnh mông khiến lông khoan sâu vào da; hoặc do lông gãy, rụng và tập trung vào rãnh mông…

Tần suất mới mắc bệnh tổ lông vùng cùng cụt là 26/100.000; trong đó thường gặp ở lứa tuổi 15 - 30 (có sự tác động hormone sinh dục lên nang lông), ít gặp ở người trên 40 tuổi.

Bản tin sức khỏe ngày 22.10: Ngủ trưa bao lâu sẽ tỉnh táo? | Thở làm sao để hết stress?

Bệnh tổ lông có thể tái phát phức tạp gây viêm. Cần lưu ý phân biệt bệnh tổ lông với viêm mủ tuyến mồ hôi (thường đi kèm với bệnh tổ lông), rò hậu môn, u hạt giang mai; viêm tủy xương ở xương cùng rò ra ngoài da; nang trước xương cùng… Nhiều trường hợp bị xoang tổ lông quanh hậu môn tương tự rò hậu môn. Các yếu tố nguy cơ cao liên quan bệnh tổ lông như: béo phì, vệ sinh kém; tiền sử viêm nang lông hay nhọt ở những vùng khác của cơ thể; người có chứng rậm lông.

Bác sĩ lưu ý bệnh tổ lông gặp ngày càng nhiều; điều trị có nhiều phương pháp, tùy thuộc tình trạng nhưng dễ nhiễm trùng vết thương và tái phát.

Tin liên quan

Mắc bệnh lạ, vòng 1 của người phụ nữ phát triển liên tục

Mắc bệnh lạ, vòng 1 của người phụ nữ phát triển liên tục

Do mắc một tình trạng hiếm gặp mà ngực của một người phụ nữ ở Úc phát triển liên tục. Chỉ trong vòng 1 năm, vòng 1 của cô đã tăng từ 100 cm lên 131 cm.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh tổ lông Xương cùng Hậu môn nhiễm trùng Tủy xương rậm lông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận