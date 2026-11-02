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    Bệnh trĩ ở người trẻ: Đừng để tâm lý e ngại khiến bệnh tiến triển nặng

    Bệnh trĩ ở người trẻ: Đừng để tâm lý e ngại khiến bệnh tiến triển nặng

    Vũ Đoan
    Vũ Đoan
    Ngồi lâu, ít vận động, ăn uống thiếu chất xơ… là những thói quen có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ ở người trẻ. Thế nhưng, tâm lý e ngại khiến nhiều người trì hoãn thăm khám, tự điều trị tại nhà, vô tình bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo và làm chậm trễ quá trình điều trị.

    Những giờ làm việc kéo dài trước màn hình, bữa ăn vội với thức ăn nhanh, ít rau xanh… là nhịp sống quen thuộc của không ít người trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, thói quen ngồi quá lâu, mải mê lướt điện thoại hoặc rặn kéo dài khi đi vệ sinh cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

    Thế nhưng, đây lại là những vấn đề sức khỏe không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ, ngay cả khi cơ thể đã phát đi những dấu hiệu bất thường. Đau rát, ngứa ngáy vùng hậu môn, cảm giác vướng cộm hoặc chảy máu khi đi vệ sinh… là những dấu hiệu khiến người bệnh cần lưu ý.

    Bệnh trĩ ở người trẻ: Đừng để tâm lý e ngại khiến bệnh tiến triển nặng - Ảnh 1.

    Nhiều người trẻ có thói quen thói quen ngồi quá lâu, mải mê lướt điện thoại hoặc rặn kéo dài khi đi vệ sinh cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ

    ẢNH MINH HỌA

    Tuy nhiên, vì đây là bệnh lý ở vùng nhạy cảm, nhiều người chọn cách tự tìm hiểu thông tin, mua thuốc điều trị tại nhà hoặc âm thầm chịu đựng thay vì đến gặp bác sĩ.

    Việc tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng khi chưa xác định đúng tình trạng bệnh có thể khiến việc điều trị không đạt hiệu quả như mong đợi.

    Đáng lưu ý, chảy máu khi đi vệ sinh không phải lúc nào cũng xuất phát từ bệnh trĩ. Đây còn có thể là dấu hiệu của polyp, viêm hoặc những bệnh lý khác ở đại trực tràng, trong đó có ung thư. Vì vậy, chỉ dựa vào triệu chứng để tự chẩn đoán có thể khiến người bệnh bỏ qua những vấn đề sức khỏe cần được phát hiện và xử trí kịp thời.

    Bệnh trĩ ở người trẻ: Đừng để tâm lý e ngại khiến bệnh tiến triển nặng - Ảnh 2.

    Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn mình có được hệ thống máy móc nội soi rất hiện đại có tích hợp công nghệ AI và tích hợp NBI giúp tầm soát

    Sau khi xác định chính xác tình trạng bệnh, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp với từng trường hợp. Không phải người mắc bệnh trĩ nào cũng cần phẫu thuật. Với những trường hợp nhẹ, bác sĩ có thể chỉ định điều trị nội khoa kết hợp điều chỉnh thói quen sinh hoạt.

    Khi bệnh tiến triển nặng hoặc có chỉ định can thiệp ngoại khoa, việc lựa chọn phương pháp phù hợp cũng là điều người bệnh đặc biệt quan tâm.

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