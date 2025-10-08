Bệnh viện 22-12 tại Khánh Hòa từng bước làm chủ công nghệ thay khớp háng

Tại Khánh Hòa, Bệnh viện 22-12 là một trong những cơ sở y tế tiên phong triển khai thường quy kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng với kết quả điều trị an toàn, hiệu quả, được người dân trong nước và bệnh nhân quốc tế tin tưởng lựa chọn.

Thay khớp háng - Giải pháp tối ưu giúp người bệnh lấy lại vận động

Thay khớp háng là phương pháp phẫu thuật nhằm thay thế phần khớp háng bị tổn thương nặng (do thoái hóa, hoại tử hoặc chấn thương) bằng khớp nhân tạo. Phẫu thuật này giúp bệnh nhân giảm đau, phục hồi chức năng vận động và quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Có hai loại phẫu thuật chính:

Thay khớp háng toàn phần : Thay cả chỏm xương đùi và ổ cối, thường áp dụng cho bệnh nhân bị thoái hóa nặng hoặc hoại tử vô khuẩn.

: Thay cả chỏm xương đùi và ổ cối, thường áp dụng cho bệnh nhân bị thoái hóa nặng hoặc hoại tử vô khuẩn. Thay khớp háng bán phần: Chỉ thay chỏm xương đùi, thường chỉ định cho người cao tuổi bị gãy cổ xương đùi hoặc có thể trạng yếu.

Với hơn 40 năm được triển khai tại Việt Nam, kỹ thuật thay khớp háng ngày càng hoàn thiện nhờ tiến bộ trong vật liệu và phương pháp phẫu thuật, giúp người bệnh ít mất máu, giảm đau sau mổ, thời gian nằm viện ngắn và phục hồi nhanh chóng. Tuổi thọ trung bình của khớp nhân tạo có thể đạt 15-25 năm, tùy thuộc vào chất liệu và chế độ phục hồi của bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện 22-12 tiến hành phẫu thuật khớp háng cho bệnh nhân Ảnh: BV 22-12

Chia sẻ về kỹ thuật này, bác sĩ CKI Võ Nguyên Vũ, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện 22-12, cho biết: ‘Phẫu thuật thay khớp háng là một kỹ thuật khó, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và phục hồi chức năng. Tại Bệnh viện 22-12, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến từng giai đoạn - từ đánh giá chỉ định trước mổ, chuẩn bị thể trạng cho bệnh nhân, cho đến chăm sóc và phục hồi sau phẫu thuật’.

Bác sĩ Vũ cũng nhấn mạnh: ‘Mỗi bệnh nhân là một trường hợp riêng biệt. Vì vậy, chúng tôi luôn cá thể hóa phác đồ điều trị, lựa chọn loại khớp nhân tạo phù hợp và áp dụng các kỹ thuật ít xâm lấn nhằm giảm đau, giảm mất máu, giúp bệnh nhân sớm vận động trở lại. Nhiều người chỉ sau 3-5 ngày đã có thể tập đi với khung hỗ trợ’.

Việc đầu tư đồng bộ về phòng mổ vô khuẩn hiện đại, hệ thống chẩn đoán hình ảnh chính xác, cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm là yếu tố then chốt giúp Bệnh viện 22-12 đạt được tỷ lệ phục hồi cao, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh.

Khẳng định uy tín bằng kết quả thực tế

Không chỉ phục vụ bệnh nhân trong nước, Bệnh viện 22-12 còn là địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân quốc tế đến điều trị tại Nha Trang. Trường hợp ông P. Nikolai (66 tuổi, quốc tịch Nga) nhập viện với chẩn đoán hoại tử chỏm xương đùi phải, đau nhiều, hạn chế vận động. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định thay khớp háng bán phần. Vượt qua khó khăn trước mổ do tuổi cao và tình trạng sức khỏe, ca mổ diễn ra an toàn, bệnh nhân phục hồi tốt, đã có thể tập đi trở lại sau thời gian ngắn.

Cũng một bệnh nhân khác mang quốc tịch Nga, bà M. Tatiana (66 tuổi) bị gãy cổ xương đùi phải khi du lịch tại Nha Trang. Tại Bệnh viện 22-12, bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng bán phần và hồi phục thuận lợi, có thể tự đứng dậy và tập đi chỉ sau vài ngày hậu phẫu.

Những kết quả điều trị thành công đã góp phần khẳng định uy tín của Bệnh viện 22-12, đồng thời lan tỏa hình ảnh tích cực của y tế Khánh Hòa đến cộng đồng du khách quốc tế.

Chăm sóc hậu phẫu và phục hồi chức năng chuyên biệt

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hướng dẫn tập thở, co duỗi chi, tập ngồi và tập đi sớm với khung song song để giảm nguy cơ biến chứng và thúc đẩy tuần hoàn. Đội ngũ điều dưỡng và kỹ thuật viên phục hồi chức năng luôn theo sát người bệnh, đảm bảo quy trình chăm sóc an toàn và hiệu quả.

Bác sĩ Bệnh viện 22-12 thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật khớp háng Ảnh: BV 22-12

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của bệnh viện xây dựng lộ trình cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, giúp họ lấy lại khả năng vận động sớm nhất nhưng vẫn đảm bảo sự bền vững và an toàn.

Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, tận tâm cùng sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, Bệnh viện 22-12 đã và đang trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín cho người dân Khánh Hòa, khu vực miền Trung cũng như cộng đồng người nước ngoài sinh sống và du lịch tại Nha Trang.

Phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện 22-12 không chỉ là một kỹ thuật điều trị hiện đại, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình ‘giúp người bệnh đứng dậy - tự tin bước tiếp với chất lượng cuộc sống tốt hơn’.

Hơn 1.1 triệu lượt bệnh nhân đã được khám và điều trị tại Bệnh viện 22-12 Nằm tại trung tâm thành phố Nha Trang (cũ), nay là phường Nha Trang, Khánh Hòa, Bệnh viện 22-12 hiện có quy mô 240 giường bệnh, với khu khám và điều trị nội trú 9 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 15.000m². Là bệnh viện đa khoa với 10 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 8 phòng chức năng, trong đó tập trung phát triển các chuyên khoa sâu như: Ngoại chấn thương chỉnh hình, Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Tiết niệu, Sản - Nhi, Nội soi tiêu hóa, Tim mạch - Tiểu đường. Trong 15 năm hoạt động, tính đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 1,1 triệu lượt bệnh nhân ở Khánh Hòa và khu vực miền Trung. Trong đó có hơn 58.000 lượt điều trị nội trú tại Bệnh viện.



