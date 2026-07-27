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Sức khỏe

Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng công nghệ điều trị rung nhĩ tiên tiến nhất

Nam Sơn
Nam Sơn
Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chuyên ngành tim mạch tiếp tục là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển của bệnh viện, bao gồm cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động mới đây, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tim mạch cho nhân dân khu vực phía nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.

Năm 2025, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện hơn 14.000 ca can thiệp tim mạch, hơn 1.400 ca phẫu thuật tim, triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu. Trong đó, kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung (Pulsed Field Ablation - PFA) hiện là công nghệ điều trị rung nhĩ tiên tiến nhất trên thế giới.

PGS-TS Trần Song Giang, Phó viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Công nghệ PFA tạo nên bước đột phá nhờ cơ chế hoàn toàn khác biệt. Thay vì sử dụng nhiệt, PFA phát ra các xung điện trường cường độ cao trong thời gian cực ngắn để tác động chọn lọc lên tế bào cơ tim gây rối loạn nhịp. Các mô xung quanh gần như không bị ảnh hưởng. Sau can thiệp, bệnh nhân chỉ cần theo dõi ngắn hạn và thường có thể xuất viện sau khoảng 24 giờ.

Theo PGS-TS Trần Song Giang, kỹ thuật PFA đặc biệt phù hợp với các trường hợp mắc rung nhĩ kịch phát hoặc rung nhĩ dai dẳng; người không đáp ứng hoặc gặp tác dụng phụ khi sử dụng thuốc chống loạn nhịp; người bệnh trẻ tuổi, được phát hiện ở giai đoạn sớm khi cấu trúc tim chưa bị biến đổi nhiều.

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