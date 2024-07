Bệnh viện Chợ Rẫy tăng kỷ lục bệnh nhân cấp cứu

Ngày 9.7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong ngày 8.7, số lượng bệnh nhân nhập vào khoa Cấp cứu của bệnh viện tăng kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với tổng cộng 437 ca (so với những ngày bình thường khoảng 300 - 350 ca). Trong số đó, có 361 bệnh nhân nhập nội trú tiếp tục điều trị; 32 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông và chuyển phòng mổ 26 ca.

Con số 437 ca cấp cứu cũng được ghi nhận là cao hơn các ngày nghỉ lễ mà khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận trước đây (420 ca vào ngày nghỉ lễ 5.9.2022).

Lượng bệnh nhân đến cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 8.7 tăng cao kỷ lục BVCC

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo khoa Cấp cứu chuẩn bị và phối hợp tốt cùng các khoa, phòng để kịp thời đáp ứng trước những tình huống đột xuất, góp phần đảm bảo công tác chuyên môn, kịp thời xử lý cho bệnh nhân.

Trước đó, ngày 19.2, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khám 7.929 lượt; ngày 20.2, tiếp nhận 7.864 lượt. Trong 2 ngày này, đến 18 giờ, lượt bệnh nhân cuối cùng nhận thuốc ra về. Đây cũng là 2 ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân đến khám với con số tăng cao đột biến nhất.

Bệnh viện Chợ Rẫy có các giải pháp tiếp đón, cấp cứu, xử lý kịp thời cho bệnh nhân BVCC

Trong một diễn biến khác, ngày 4.7, bệnh nhân Đ.T.H.N (48 tuổi, ở Bình Định) đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng khối u vú phải bị lở loét, chảy máu nhiều.



Bệnh nhân cho biết đã phát hiện mình có 1 khối u vú bên phải, ngày càng to dần. Bệnh nhân có đi khám ở nhiều nơi nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chưa có điều kiện để điều trị. Hơn 1 tháng kể từ khi phát hiện khối u, bệnh nhân không ngờ khối u diễn tiến nhanh và gây nguy hiểm cho sức khỏe của bản thân mình.

Sau hội chẩn, đánh giá tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã phẫu thuật để loại bỏ khối u, vì nếu chậm trễ bệnh nhân có nguy cơ bị sốc nhiễm trùng, mất máu và tử vong cao. Bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ khối u to hơn 30 cm, nặng khoảng 3 kg.

Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, giảm đau nhiều so với trước khi mổ. Đến thời điểm tại, sức khỏe bệnh hồi phục tốt và dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Phạm Ngọc Anh Chi, Đơn vị tuyến vú Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo chị em phụ nữ: "Nếu phát hiện có khối bất thường ở vú thì nên đi đến khám và điều trị ngay tại các cơ sở y tế chính thống, không nên để khối u phát triển quá to rồi mới can thiệp. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần đi tầm soát bệnh lý tuyến vú định kỳ để phát hiện sớm các khối u bất thường, nhất là có thể khối u ở giai đoạn chưa sờ thấy. Can thiệp sớm sẽ mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn".