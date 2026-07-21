Bệnh viện Chợ Rẫy và điều đặc biệt dành cho bệnh nhân ung thư

Ngay giữa không gian điều trị, một khu sinh hoạt đặc biệt được dành riêng cho người bệnh tại lầu 7, Khoa Tuyến vú, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Nơi đây có những tủ nón len, tóc giả, áo ngực chuyên dụng dành cho bệnh nhân ung thư vú, cùng "Tủ sách ung thư - Hạt giống tâm hồn" nhằm nâng đỡ tinh thần người bệnh trong quá trình điều trị.

Khu sinh hoạt được chăm chút với cách bài trí nhẹ nhàng, ấm cúng. Bên khung cửa sổ, đàn organ và guitar được đặt dưới những dây đèn hình trăng, sao tỏa ánh sáng vàng dịu. Người bệnh đến đây có thể ngồi nghỉ, chọn một chiếc nón, thử một mái tóc mới, lật vài trang sách hay chạm tay lên phím đàn để tìm chút thư thái giữa những ngày điều trị.

Trước tủ nón len, chị Trần Thị Hạnh (48 tuổi, ở Đồng Nai) dừng lại khá lâu. Chị chọn một chiếc nón len màu vàng, nâng lên ngang tầm mắt, xoay nhẹ để ngắm từng đường đan, rồi đưa tay vuốt mái tóc mới mọc lởm chởm sau đợt hóa trị.

Khi biết chiếc nón ấy được dành tặng mình, chị Hạnh thoáng sững người: "Tôi bất ngờ lắm, không nghĩ bệnh viện còn chuẩn bị cả những chiếc nón đẹp như thế này cho người bệnh. Tôi rất xúc động vì được bệnh viện quan tâm đến cả những tổn thương bên trong".

Khu sinh hoạt được bài trí ấm cúng, góp phần nâng đỡ tinh thần người bệnh ẢNH: HOÀI NHIÊN

Chị đội chiếc nón lên đầu, hai tay kéo nhẹ vành nón xuống, ngắm lại một lúc rồi mỉm cười: “Tôi đội về là con tôi hỏi liền”.

Trước khi phát hiện bệnh, chị Hạnh là công nhân may. Như nhiều phụ nữ khác, chị cũng thích làm đẹp, thích mái tóc ngang vai thỉnh thoảng được uốn nhẹ và chụp vài tấm hình khi có dịp. Vậy mà, những điều rất đỗi bình thường ấy có lúc lại trở nên xa vời khi cơ thể chị bắt đầu đổi thay vì bệnh.

Tháng 10.2025, chị được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2. Sau 8 lần hóa trị, chị phải phẫu thuật cắt bỏ ngực trái và chuẩn bị bước vào xạ trị.

Sau khi vào thuốc, mái tóc đen từng được chị nâng niu bắt đầu rụng. Mỗi lần gội đầu, chị lại chua xót khi thấy từng mảng tóc lần lượt rơi rụng trên nền. "Nhìn cảnh đó tôi ám ảnh lắm. Cứ đưa tay lên đầu là cả nắm tóc lại rụng xuống", chị nói.

Chị Hạnh vui mừng khi chọn được chiếc nón len ưng ý ẢNH: HOÀI NHIÊN

Thấy mẹ mỗi lúc một buồn, con gái chị đã nhờ một người bạn làm nghề cắt tóc đến nhà. Chị ngồi im, cúi đầu để từng đường tông đơ đi qua phần tóc còn sót lại. Đứng bên cạnh, con gái choàng tay ôm mẹ, nhẹ nhàng an ủi: "Mẹ ơi, nếu tóc không ở được với mình thì mẹ cứ để nó đi, rồi tóc mới sẽ mọc lại".

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, chị Hạnh đưa tay chạm lên mái tóc vừa mọc, rồi khẽ chỉnh vành chiếc nón len. Chị nói: "Tôi may mắn vì có gia đình luôn ở bên, khi đến bệnh viện cũng được quan tâm từ những điều nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Tôi thấy bớt tủi, có thêm động lực để vượt qua bệnh tật".

Giúp người bệnh vượt qua mặc cảm sau điều trị

Không chỉ chị Hạnh, nhiều bệnh nhân mắc ung thư cũng đã và đang gánh chịu vô vàn nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Với bà Lê Thị Mai (50 tuổi, ở xã Long Hải, TP.HCM), căn bệnh ung thư không chỉ lấy đi mái tóc mà còn khiến bà mất đi một phần cơ thể.

Bà Mai vui mừng chọn chiếc nón len màu nâu nhạt ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà Mai phát hiện mắc ung thư vú vào năm 2025. Sợ những đợt điều trị kéo dài, lại lo chi phí trở thành gánh nặng cho gia đình, bà nhiều lần trì hoãn chữa bệnh. Sau đó, được người thân động viên, bà quyết định đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Trải qua những đợt hóa trị, bà Mai bước vào ca phẫu thuật cắt bỏ ngực phải. Ca phẫu thuật đã qua nhưng cảm giác hụt hẫng vì “mất đi một phần cơ thể” vẫn còn đó trong bà.

Bởi vậy, khi đứng trước khu sinh hoạt dành cho bệnh nhân tại lầu 7, bà Mai không giấu được sự bất ngờ vì giữa bệnh viện lại có một khu sinh hoạt ý nghĩa như vậy. Nghe thông tin bệnh nhân ung thư vú có thể đăng ký nhận áo ngực chuyên dụng, bà nói sẽ đăng ký ngay.

“Tôi nghe vậy thì mừng lắm. Từ khi cắt bỏ ngực phải, tôi rất mặc cảm. Tôi mong chiếc áo này sẽ giúp tôi tự tin hơn”, bà Mai nói.

Ông Bình (chồng bà Mai) nhẹ nhàng đội nón len cho vợ ẢNH: HOÀI NHIÊN

Cùng lúc ấy, bà được tặng một chiếc nón len màu nâu nhạt. Ông Phạm Văn Bình (54 tuổi, chồng bà Mai) đứng phía sau, nhẹ nhàng đội chiếc nón cho vợ. Hai vợ chồng nhìn nhau, vừa cười, nhưng lại rưng rưng vì xúc động.

Sau đợt hóa trị đầu tiên, mái tóc dài bà Mai luôn nâng niu bắt đầu rụng từng mảng. Dù tóc đã thưa dần, bà vẫn không nỡ cạo bỏ. Bà cố giữ lại những sợi tóc còn sót lại, cho đến khi chúng rối bết, chỗ còn, chỗ mất, không thể chải được nữa. Cuối cùng, bà đành tự tay cạo đi mái tóc từng là niềm tự hào của mình.

“Tôi vừa cạo tóc, vừa khóc. Nay được nhận cái nón đẹp vậy tôi mừng lắm”, bà kể.

Suốt những ngày bà Mai nằm viện, ông Bình nghỉ những chuyến đi biển để ở lại chăm vợ. Ban đêm, ông nằm sát bên giường bệnh để chăm sóc vợ. Hỏi những ngày ấy có thấy cực nhọc không, ông lắc đầu: "Không thấy cực. Vợ bệnh vậy thì chỉ mong cho vợ mạnh khỏe là được rồi".

Vợ chồng bà Mai cùng đọc sách tại khu sinh hoạt dành cho người bệnh ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhìn vợ mỉm cười hạnh phúc khi đội chiếc nón mới, ông Bình bày tỏ: "Tôi rất xúc động khi bệnh viện quan tâm đến vợ tôi như vậy. Tôi chỉ mong vợ tôi đỡ tủi thân hơn và sớm khỏe mạnh".

Theo PGS-TS-BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, việc chẩn đoán ung thư có thể gây cú sốc tâm lý lớn đối với người bệnh. Do đó, việc hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân ung thư là vấn đề rất quan trọng.

Ở một số trường hợp, bệnh nhân ung thư vú phải phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú. Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, mà còn tác động đến tâm lý và sự tự tin của người phụ nữ.

Với trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể cân nhắc bảo tồn hoặc tái tạo vú nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị và hạn chế tác động đến chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, một số phác đồ hóa trị có thể gây rụng tóc khiến người bệnh mặc cảm về ngoại hình.

Từ nhu cầu đó, Khoa Tuyến vú bố trí khu sinh hoạt dành cho bệnh nhân với nón len, tóc giả, áo ngực chuyên dụng…

“Những món đồ tại khu sinh hoạt tuy nhỏ nhưng có thể trở thành một liều thuốc tinh thần, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, giảm mặc cảm trước những thay đổi của cơ thể và thêm tự tin trong quá trình điều trị”, bác sĩ Khánh nói.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết khu sinh hoạt dành cho bệnh nhân được hình thành từ tháng 3.2020 trên cơ sở phối hợp giữa Phòng Công tác xã hội và Khoa Tuyến vú. Ban đầu, khu sinh hoạt có 2 tủ sách, sau đó được bổ sung nón len, tóc giả, áo ngực chuyên dụng… Các đầu sách được lựa chọn theo 2 nhóm: sách hỗ trợ tâm lý và sách cung cấp kiến thức y học thường thức giúp bệnh nhân hiểu đúng về bệnh, vững tâm và tuân thủ quá trình điều trị. Mỗi cuốn đều được tuyển chọn, kèm phần tóm tắt để người bệnh dễ lựa chọn. "Mọi hoạt động hỗ trợ đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bệnh thì mới thiết thực. Bác sĩ phụ trách điều trị, điều dưỡng chăm sóc, còn công tác xã hội sẽ đồng hành, hỗ trợ người bệnh", ông Hiển chia sẻ.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi vì mục đích bảo vệ danh tính nhân vật. Việc sử dụng hình ảnh trong bài đã được sự đồng ý của nhân vật.