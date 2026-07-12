Bệnh nhân ung thư tìm thấy ‘người nhà’ trong lớp yoga đặc biệt ở TP.HCM

Cứ đến thứ bảy hằng tuần, một phòng tập yoga ở phường Cầu Kiệu, TP.HCM lại rộn rã tiếng cười nói. Có người vừa bước vào đã hồ hởi gọi tên nhau, có người tranh thủ giãn cơ khởi động và có những người quây quần trò chuyện sau một tuần không gặp. Khó ai nghĩ rằng, đây là lớp yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư.

Lớp học do Tổ chức phi lợi nhuận Salt Cancer Initiative (SCI) tổ chức. Với các bệnh nhân, nơi đây không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là điểm hẹn cuối tuần để gặp gỡ, chia sẻ và tiếp thêm động lực trên hành trình điều trị.

“Mái nhà SCI” dành cho bệnh nhân ung thư

Ở một góc phòng tập, bà Phạm Thị Thu (65 tuổi, ở TP.HCM) cười nói rôm rả cùng những người bạn. Bà tham gia lớp học từ tháng 3.2025. “Dù tham gia chỉ hơn 1 năm thôi nhưng tôi thấy mình thuộc về nơi này từ lâu rồi”, bà cười hiền nói.

Bà Phạm Thị Thu vừa thực hiện động tác, vừa hít thở sâu ẢNH: THANH MAI

Bà Thu mắc ung thư nội mạc tử cung, phát hiện từ năm 2024 và đã phẫu thuật. Bà sống một mình, không lập gia đình nên đối với bà, điều quý giá nhất của lớp học yoga chính là tình cảm giữa các “chiến binh K”.

“Chúng tôi chia sẻ hành trình điều trị, những lúc mệt mỏi nhất và cả cách giữ tinh thần lạc quan. Sự đồng cảm ấy khiến khoảng cách giữa những người xa lạ dần biến mất, để chúng tôi trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau”, bà Thu hào hứng nói.

Sau mỗi buổi tập, bà Thu đều thấy tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn và lại mong chờ đến buổi học của tuần kế tiếp. Bà Thu tâm niệm: “SCI là mái nhà của tôi và sẽ luôn luôn gắn bó với SCI mọi lúc mọi nơi”.

Các học viên tập trung thực hiện động tác theo hướng dẫn của cô giáo ẢNH: THANH MAI

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Mộng Uyên (55 tuổi, ở TP.HCM) nán lại chụp ảnh cùng cả lớp.

Bà Uyên phát hiện mắc ung thư vú vào tháng 10.2023, từng hoàn tất điều trị vào năm 2024 nhưng gần đây bệnh có dấu hiệu tái phát.

Theo bà Uyên, từ những người xa lạ, các học viên dần trở nên thân thiết hơn sau mỗi lần tập yoga. Mọi người thường hẹn nhau đến nhà nấu ăn, trò chuyện rồi cùng đi chơi và chụp ảnh lưu niệm.

“Có người mới tham gia lớp học, có người đã gắn bó nhiều năm nhưng gặp nhau là quý như người nhà. Vào đây rồi, mình không còn mặc cảm là bệnh nhân ung thư nữa”, bà bộc bạch.

Lớp học yoga trở thành 'mái nhà' ấm áp của những bệnh nhân ung thư ẢNH: THANH MAI

Dù buổi học đã kết thúc, từng người dần ra về nhưng bà Phan Thị Thu Loan (62 tuổi, ở TP.HCM) vẫn còn say sưa trò chuyện cùng các học viên.

Năm 2019, khi biết mình mắc ung thư tuyến giáp, bà Loan được một người bạn giới thiệu đến lớp yoga của SCI. “Tôi thích nhất bài tập hít thở. Tập xong thấy người nhẹ nhõm, thở cũng dễ hơn”, bà cười hiền nói.

Bà kể, trong giai đoạn dịch Covid-19, những bài tập hít thở học được từ SCI đã giúp bà vượt qua quãng thời gian dịch bệnh bùng phát. Bà còn hướng dẫn người thân, bạn bè cùng tập để cải thiện sức khỏe.

Lớp học vì các “chiến binh K”

Giữa tiếng nhạc du dương tại lớp học, cô giáo Trần Thị Mỹ Linh (46 tuổi, ở TP.HCM) nhẹ nhàng hướng dẫn từng động tác. Cô đi xung quanh lớp học, quan sát và tận tình điều chỉnh tư thế cho học viên.

Cô giáo Mỹ Linh hướng dẫn các bệnh nhân ung thư tập yoga ẢNH: THANH MAI

Gắn bó với lớp yoga miễn phí từ năm 2023, cô Linh đến với SCI qua lời giới thiệu của một người bạn. Với kinh nghiệm nhiều năm tập luyện và giảng dạy yoga, cô quyết định dành thời gian làm tình nguyện viên.

Theo cô Linh, lớp yoga dành cho bệnh nhân ung thư khác với những lớp học thông thường. Các bài tập được thiết kế nhẹ nhàng, ưu tiên hít thở, giãn cơ và vận động phù hợp với thể trạng của từng người. Với những bệnh nhân ung thư vú, giáo viên sẽ không hướng dẫn động tác chống tay để đảm bảo an toàn.

“Khi dạy lớp yoga này, tôi gần như không nhìn thấy bệnh tật. Mọi người luôn cười nói, quan tâm và truyền năng lượng tích cực cho nhau. Nhiều lúc tôi quên mất mình đang dạy cho bệnh nhân ung thư, bởi các cô chú thật sự là những chiến binh rất mạnh mẽ”, cô chân thành nói.

Trong suốt 3 năm đồng hành với SCI, cô hiểu sẽ có những người vì bệnh tật mà không thể tiếp tục đến lớp. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhận tin một học viên qua đời, cô vẫn không khỏi nghẹn lòng.

“Vào tháng trước có một cô vừa tham gia lớp học, vậy mà chỉ một thời gian sau tôi đã nhận tin cô mất. Chính vì biết thời gian của mỗi người đều rất quý nên ai cũng trân trọng từng buổi tập được gặp nhau. Thấy vậy, tôi lại càng thương các cô chú hơn nữa”, cô Linh lặng giọng.

Cô Linh ân cần chỉnh động tác cho bệnh nhân ẢNH: THANH MAI

Theo chị Phạm Thị Hồng Cúc, điều phối vận hành lớp yoga của SCI, các hoạt động của SCI tập trung vào việc nâng cao sức khỏe tinh thần, tạo cộng đồng kết nối bệnh nhân để lan tỏa tinh thần sống tích cực.

“Lớp yoga dành cho bệnh nhân ung thư của SCI không tập trung vào kỹ thuật yoga mà chú trọng vào hơi thở, động tác nhẹ nhàng và quan trọng nhất là không gian để các bệnh nhân có thể thoải mái trò chuyện, chia sẻ và cùng nhau duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe”, chị Cúc cho biết.

Hiện tại, mỗi lớp học dao động từ 15 - 30 học viên, có các lớp tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Huế.

Trong tương lai, SCI kỳ vọng đưa các dự án đến nhiều tỉnh, thành hơn để ngày càng có nhiều bệnh nhân ung thư được kết nối, đồng hành và tiếp thêm động lực trên hành trình điều trị.

Chị Trương Thanh Thủy (tên thường gọi Thủy Muối) là người sáng lập dự án Sáng kiến Ung thư Muối - Salt Cancer Initiative (SCI) vào năm 2017. Sau thời gian dài chiến đấu với ung thư phổi, chị Thủy đã qua đời vào năm 2020. Tổ chức SCI được thành lập nhằm mục đích tạo cộng đồng kết nối và hỗ trợ bệnh nhân ung thư.