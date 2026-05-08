Lớp yoga cho bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Chợ Rẫy: 'Ở bệnh viện mà thấy vui'

Liều thuốc tinh thần vô giá

Cứ khoảng 14 giờ mỗi chiều thứ năm, tại sảnh khoa Điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Chợ Rẫy lại có một lớp yoga đặc biệt dành cho bệnh nhân và người nhà. Lớp học diễn ra cách tuần, một tuần tập, một tuần nghỉ.

Khi tiếng nhạc du dương vang nhẹ, cô giáo bắt đầu hướng dẫn từng động tác chậm rãi. Những người bệnh ngồi thành hàng, chậm rãi đưa tay, xoay vai, hít vào, thở ra theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, nhân viên công tác xã hội của bệnh viện cũng lặng lẽ hỗ trợ, chỉnh tư thế cho bệnh nhân.

Lớp học không đông bởi việc tham gia còn tùy vào sức khỏe của từng bệnh nhân trong ngày hôm đó. Có người chỉ tập được vài động tác rồi ngồi nghỉ. Có bệnh nhân đang tập nửa chừng phải dừng lại, được người nhà dìu về phòng vì mệt.

Ông Hoàng Quốc Vinh (64 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) cùng vợ xuống sảnh khoa Điều trị giảm nhẹ từ khá sớm để tham gia lớp yoga. Ông Vinh mắc u gan, kèm sỏi thận, sỏi mật… mới nhập viện được vài ngày.

Ông Vinh kể, ban đầu ông không nghĩ trong bệnh viện lại có một hoạt động nhẹ nhàng và “vui đến vậy”. Buổi sáng nghe thông báo có lớp yoga, hai vợ chồng liền rủ nhau xuống tập. Giữa những ngày điều trị nhiều lo lắng, chính lớp yoga này khiến ông cảm thấy thư giãn hơn.

Sau buổi tập, ông cười hiền, nói tinh thần sảng khoái, cơ thể như khỏe ra đôi chút: “Các cô hướng dẫn dễ hiểu lắm. Nếu còn ở lại lâu, tôi sẽ tập tiếp. Về quê, tôi cũng ráng nhớ để tự tập”.

Ông Dương Tấn Phát mắc ung thư phổi, đã điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần 2 năm. Chừng ấy thời gian, ông nhiều lần ra vào viện, từng trải qua phẫu thuật và những đợt điều trị kéo dài.

Ông nói, với căn bệnh này thì “không được rầu”. Rầu cũng không làm bệnh nhẹ hơn, nên người bệnh phải tự giữ tinh thần để có sức chống chọi. Vì vậy, khi nghe khoa có lớp yoga, ông cùng vợ xuống tham gia ngay.

Nhắm mắt tập trong tiếng nhạc du dương, ông thấy lòng mình dịu lại, tạm quên đi nỗi lo bệnh tật.

“Tập như vậy thấy vui, thấy khỏe hơn. Bệnh này không được rầu, phải lạc quan mới vượt qua được”, ông Phát nói.

Bệnh nhân Lưu Tuấn Anh (55 tuổi, ở TP.HCM) lại mang đến lớp học sự hài hước. Vừa trải qua phẫu thuật u ruột non, rồi biến chứng xuất huyết hậu phẫu, bản thân ông còn mệt nhưng luôn tạo ra tiếng cười cho các bệnh nhân khác.

"Tôi thấy tinh thần rất quan trọng đối với bệnh nhân. Cảm ơn các cô giáo, các nhân viên công tác xã hội đã giúp chúng tôi có 1 không gian để chữa lành như vậy", ông nói.

Còn ông Trần Văn Hỏi (64 tuổi, quê ở Đồng Tháp) bị viêm gan, nói vui rằng mình đã cười đến “đau cả bụng”. Ông muốn học vài động tác để về quê tự tập.

“Ở bệnh viện mà thấy vui, chứ không buồn. Tôi mong các bệnh nhân đang điều trị sớm khỏe để được sớm về nhà”, ông nói.

Ông cũng gửi lời chúc đến các bệnh nhân khác hãy giữ tinh thần lạc quan, cố gắng điều trị để sớm về với gia đình.

Nỗ lực đồng hành cùng người bệnh

Cô giáo Lý Thùy Yến Phương, người trực tiếp hướng dẫn lớp yoga tại khoa Điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lớp học yoga này khác với những lớp học thông thường. Ở đây, người tập không đặt nặng việc thực hiện đúng tư thế, cũng không cần có sự dẻo dai.

Theo cô Phương, bệnh nhân đang điều trị giảm nhẹ rất cần một không gian để thở chậm lại, thư giãn và được nâng đỡ tinh thần. Vì vậy, các động tác trong lớp đều được điều chỉnh nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng, mức độ đau, khả năng vận động và nhịp thở của từng người.

Trong lớp học, cô Phương chú trọng nhiều nhất đến hơi thở. Với yoga, hơi thở là nền tảng giúp người tập kết nối với cơ thể, đưa tâm trí trở về hiện tại, từ đó giảm căng thẳng, lo âu và cảm nhận cơn đau nhẹ nhàng hơn.

Có những bệnh nhân ban đầu rất mệt, ít nói nhưng sau vài nhịp thở cùng nhau, ánh mắt dịu lại, gương mặt bớt căng hơn. Có người nói: “Hôm nay tôi thấy mình nhẹ hơn một chút”, hoặc “phải chi ngày nào cũng được tập như vậy”. Những câu nói ấy khiến cô nhớ mãi.

Chị Văng Thị Ngọc Bích, nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy là người hỗ trợ bệnh nhân trong lớp yoga, từ chỉnh động tác đến dìu đỡ những cô chú còn yếu.

Chị Bích cho biết, số lượng bệnh nhân tham gia mỗi buổi không cố định, vì còn tùy tình trạng sức khỏe trong ngày. Có hôm người bệnh mệt, đau nhiều nên không thể xuống lớp. Nhưng cũng có nhiều cô chú luôn mong đến ngày tập, thậm chí ước lớp được tổ chức mỗi ngày.

Điều khiến chị nhớ mãi là hình ảnh một bệnh nhân ngồi xe lăn, tuần nào cũng nhờ người đưa xuống lớp. Sự kiên trì ấy khiến chị khâm phục và tiếp thêm động lực để chị tiếp tục các hoạt động đồng hành cùng người bệnh.

Theo thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, lớp yoga dành cho bệnh nhân tại khoa Điều trị giảm nhẹ là một hoạt động có giá trị cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt với những người bệnh ung thư đang điều trị nội trú.

Ông Hiển cho biết, việc rời giường bệnh để vận động nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể linh hoạt hơn, hỗ trợ hô hấp và tạo cảm giác dễ chịu.

“Trong quá trình điều trị, bác sĩ đảm nhiệm phần chuyên môn, điều dưỡng chăm sóc người bệnh hằng ngày, còn công tác xã hội là một mắt xích hỗ trợ thêm cho bệnh nhân và thân nhân”, ông nhấn mạnh.

Ngoài lớp yoga, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành với người bệnh ung thư như: chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K”, xe bánh nước phục vụ bệnh nhân, kệ sách, báo để người bệnh đọc tin tức, thư giãn trong thời gian điều trị...