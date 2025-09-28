Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

'Trung thu yêu thương' - món quà tinh thần cho những chiến binh K

Lê Cầm
Lê Cầm
28/09/2025 16:56 GMT+7

Tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chương trình đồng hành cùng chiến binh K lần thứ 14 với chủ đề 'Trung thu yêu thương' đã mang đến cho bệnh nhân ung thư một không gian ấm áp, bình yên.

Trong căn phòng giản dị tại Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, những giai điệu nhạc nhẹ vang lên, xen lẫn giọng đọc sách truyền cảm, tạo nên không khí gần gũi nhân dịp trung thu 2025. Bên cạnh đó, lớp yoga chữa lành với những động tác chậm rãi, an yên giúp bệnh nhân tìm lại sự cân bằng sau những ngày dài mệt mỏi vì truyền hóa chất, phẫu thuật hay mất ngủ.

'Trung thu yêu thương' – món quà tinh thần cho những chiến binh K - Ảnh 1.

Các bệnh nhân lắng đọng trong phần đọc sách

ẢNH: T.H

Không khí chương trình trở nên rộn ràng hơn khi một "chiến binh K" mạnh dạn bước lên sân khấu cất tiếng hát. Giọng ca chị chan chứa niềm tin và sự lạc quan. Dưới khán phòng, những bệnh nhân khác cũng không ngần ngại hòa nhịp, nhún nhảy, đong đưa theo từng giai điệu. Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, xóa nhòa đi những mệt mỏi thường ngày của bệnh tật.

Chị Đinh Thị Phương Lan (48 tuổi, ở Đồng Nai) cho biết, chị vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư vú được 8 ngày và khi đến với chương trình mọi lo âu dường tan biến.

"Tôi được chẩn đoán ung thư vú cách đây 3 tháng, cũng lo lắng rất nhiều. Nhưng đến với chương trình, thấy mọi người đều rất năng lượng, lạc quan nên tôi cũng sẽ học hỏi để mình sống tích cực, vui vẻ hơn", chị Phương Lan cho hay.

Tương tự, cô Ngô Thị Bích Liên (53 tuổi, ở phường Bình Đông, TP.HCM) cô phát hiện mắc ung thư vú cách đây 3 năm.

"Trong một lần nằm giơ tay lên để tự kiểm tra thì tôi thấy có cục u bên vùng ngực. Đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán ung thư vú. Tôi đã từng phẫu thuật nhưng tái phát nên lần này phẫu thuật lại. Tham gia chương trình trung thu tại bệnh viện tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh, lạc quan, vui vẻ hơn", cô Liên bày tỏ.

'Trung thu yêu thương' – món quà tinh thần cho những chiến binh K - Ảnh 2.

Một bệnh nhân hòa giọng cùng các nghệ sĩ mang đến màn trình diễn đầy yêu thương, cảm xúc

ẢNH: LÊ CẦM

Không chỉ có yoga hay âm nhạc, "Trung thu yêu thương" còn mang đến những suất quà nhỏ, những bữa ăn ấm áp mang tên "bữa ăn yêu thương". Với bệnh nhân, đó không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là lời nhắn nhủ rằng họ không đơn độc trong hành trình chống chọi bệnh tật.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chương trình "Trung thu yêu thương" nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng chiến binh K.

"Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt rạng rỡ của bệnh nhân là món quà vô giá. Chúng tôi mong rằng những chương trình như thế này sẽ giúp các cô, bác thấy mình được quan tâm, có thêm nghị lực để chiến đấu và giành lại sự sống", ông Hiển chia sẻ.

'Liều thuốc' tinh thần từ sách, nhạc và cờ giúp bệnh nhân ung thư lạc quan hơn

'Liều thuốc' tinh thần từ sách, nhạc và cờ giúp bệnh nhân ung thư lạc quan hơn

Ngồi trong phòng thư giãn, cô Phạm Thị Thủy (60 tuổi, ở Lâm Đồng) vừa lật từng trang sách vừa nhớ lại ngày đầu đến Bệnh viện Quân y 175 chỉ để mổ đau lưng, nào ngờ phát hiện ung thư vú.

