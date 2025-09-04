Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

'Liều thuốc' tinh thần từ sách, nhạc và cờ giúp bệnh nhân ung thư lạc quan hơn

Lê Cầm
Lê Cầm
04/09/2025 22:22 GMT+7

Ngồi trong phòng thư giãn, cô Phạm Thị Thủy (60 tuổi, ở Lâm Đồng) vừa lật từng trang sách vừa nhớ lại ngày đầu đến Bệnh viện Quân y 175 chỉ để mổ đau lưng, nào ngờ phát hiện ung thư vú.

"Cô bị đau lưng rất nhiều và đau cả hai vú nhưng đi khám nhiều nơi đều nói không có vấn đề gì ở vú. Vậy là ăn tết xong, cô đau lưng quá nên nhập viện Bệnh viện 175 để mổ đau lưng, nào ngờ bác sĩ phát hiện đó là biến chứng của ung thư vú giai đoạn 4, chứ không phải là vấn đề về xương khớp. Từ đây, bên cạnh điều trị bằng hóa trị thì những 'liều thuốc tinh thần', sự quan tâm của y bác sĩ luôn là động lực để cô cũng như các bệnh nhân ung thư khác cố gắng chiến đấu với bệnh", cô Thủy kể lại.

TP.HCM: Bệnh nhân ung thư đọc sách, chơi đàn, đánh cờ để lạc quan hơn - Ảnh 1.

Cô Thủy tìm sách để đọc trong phòng thư giãn

ẢNH: LÊ CẦM

Ở góc khác, chú Phan Đình Soạn (66 tuổi, quê Đắk Lắk) cầm đàn ghita gãy lên những giai điệu quen thuộc. Chú bị ung thư thực quản, nhập viện nội trú điều trị đến nay được 20 ngày.

"Lúc chơi đàn tôi hòa vào âm nhạc, thấy tinh thần vui vẻ hơn, có đôi lúc quên là đang ở bệnh viện, quên mình đang là bệnh nhân ung thư, cứ thư giãn tinh thần thôi", chú Soạn chia sẻ.

Kế bên là các cô chú, người chơi cờ, người nghe nhạc, coi chương trình giải trí. Đây là không gian của Phòng thư giãn, giải trí miễn phí dành cho bệnh nhân tại Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175 được chính thức đưa vào hoạt động chiều 4.9.

TP.HCM: Bệnh nhân ung thư đọc sách, chơi đàn, đánh cờ để lạc quan hơn - Ảnh 2.

Chú Phan Đình Soạn chơi đàn ghita

ẢNH: LÊ CẦM

Tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung thư

Phát biểu tại lễ khai trương, đại tá, Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Văn Ba, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ, đối với bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư, sức mạnh tinh thần có ý nghĩa vô cùng to lớn trong hành trình chiến thắng bệnh tật. Xuất phát từ tinh thần nhân văn đó, Ban Công tác xã hội cùng tập thể cán bộ bệnh viện đã xây dựng và hoàn thành Phòng thư giãn, với mong muốn tạo dựng một "góc nhỏ yêu thương", nơi người bệnh, thân nhân và cả đội ngũ y bác sĩ có thể tìm thấy sự bình an, niềm vui và động lực mới.

TP.HCM: Bệnh nhân ung thư đọc sách, chơi đàn, đánh cờ để lạc quan hơn - Ảnh 3.

Những món quà đầy nhân ái như tóc giả, nón, áo ngực cũng sẽ được trưng bày để tặng miễn phí cho bệnh nhân ung thư

ẢNH: LÊ CẦM

"Một không gian thư giãn, một cuốn sách hay, một bản nhạc êm dịu hay đơn giản là một nụ cười sẻ chia… sẽ tiếp thêm nghị lực, giúp người bệnh thêm niềm tin và sự lạc quan trong quá trình điều trị", đại tá Nguyễn Văn Ba bày tỏ.

Phòng thư giãn được trang bị nhiều hạng mục phong phú và thiết thực như kệ sách, máy tính, đàn ghita, góc vẽ tranh, bàn cờ, cây xanh trang trí, cùng những món quà đầy nhân ái như tóc giả, nón,... miễn phí cho bệnh nhân ung thư.

Khám phá thêm chủ đề

