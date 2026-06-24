Bệnh viện đa khoa Đồng Nai triển khai hệ thống khám bệnh bằng sinh trắc học

Đây là hệ thống tự phục vụ được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như: đăng ký khám bệnh bằng CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử VneID; nhận diện khuôn mặt và xác thực sinh trắc học bằng công nghệ AI; hỗ trợ đăng ký tái khám không giấy tờ bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt…

Cận cảnh hệ thống tự đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Với các tính năng trên, người dân có thể chủ động thực hiện các thủ tục khám bệnh một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không cần phải xếp hàng chờ đợi như trước đây. Góp phần giảm tải áp lực cho khu vực tiếp đón, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động thu viện phí, kiểm tra bảo hiểm y tế và quản lý dữ liệu khám chữa bệnh.

Ngoài ra, trường hợp người dân quên mang theo giấy tờ tùy thân hoặc thẻ bảo hiểm y tế, thì vẫn có thể đăng ký khám bệnh thông qua nhận diện sinh trắc học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nói rằng bệnh viện xác định chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một quá trình liên tục. Việc đưa vào vận hành hệ thống Kiosk ngày hôm nay là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện số, bệnh viện thông minh theo định hướng của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế Đồng Nai.

Ông Ngô Đức Tuấn cho biết bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng các giải pháp số hóa quy trình khám chữa bệnh ẢNH: LÊ LÂM

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết thêm trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng các giải pháp số hóa quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong công tác quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là cơ sở y tế tuyến tỉnh với quy mô 1.150 giường. Bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhân ngoại trú đến khám mỗi ngày.

Những năm vừa qua, bệnh viện đã cử nhân lực đi đào tạo, nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến trung ương như: mổ tim hở, triển khai đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 3 buồng, ICD; tạo nhịp bó his… sắp tới bệnh viện sẽ triển khai ghép thận.